“Καλημέρα Ελλάδα”: το τρέιλερ της επιστροφής από Σεπτέμβρη (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπαδάκης, τελικά... άφησε το μουστάκι του και επιστρέφει με την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έχοντας στο πλάι του την Μαρία Αναστασοπούλου.

Επανέρχεται στις οθόνες, με τη νέα σεζόν η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης, "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με τους συνεργάτες τους για ακόμη μία χρονιά θα καλημερίζουν τους τηλεθεατές από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και με έγκυρο ρεπορτάζ, θα ενημερώνουν για τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής και θα έχουν καλεσμένους πρόσωπα της επικαιρότητας.

Στο πλευρό του αγαπημένου παρουσιαστή θα βρίσκεται φέτος το νέο "μεταγραφικό απόκτημα" του σταθμού, η Μαρία Αναστασοπούλου, ένα δυνατό πρόσωπο της νέας δημοσιογραφικής γενιάς με επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση. Ξεχωρίζει για τον ευθύ, εύστοχο και ουσιαστικό λόγο της, αλλά και για τη δυναμική της παρουσία στη μάχη της είδησης.

Ανανεωμένη η ομάδα, αλλά με τον Γιώργο Παπαδάκη να... κρατά το μουστάκι του, επανέρχεται δυναμικά τον Σεπτέμβρη, ως η αγαπημένη συνήθεια στην ενημέρωση της πρωινής ζώνης με το τρέιλερ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" να είναι απολαυστικό.

