Οικονομία

Πετρέλαιο – αγρότες: Επιστροφή του ΕΦΚ μετά από 6 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένο το κονδύλι των επιστροφών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα τους πιστωθούν τα χρήματα.

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση αναφορικά με τα κριτήρια αλλά και τους όρους για τη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κίνησης για αγροτική χρήση, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε ο κ. Βεσυρόπουλος, το συνολικό ποσό της επιστροφής αυξάνεται στα 70 εκατ. ευρώ, από τα 60 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι θα πιστωθούν άμεσα «στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών τα ποσά της επιστροφής».

«Η κυβέρνηση επαναφέρει την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ύστερα από 6 χρόνια» αναφέρει στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας, «Δικαιούχοι της επιστροφής είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2Ο21 και 2Ο22, οι οποίοι θα λάβουν άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα δικαιούμενα ποσά, χωρίς αίτηση ή υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών».

Υπογράμμισε ότι «το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση τις μέγιστες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά αγρότη, ανάλογα με τα στρέμματα και το είδος της καλλιέργειας ή το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει» και επισήμανε πως «σταθερή στην πολιτική στήριξης του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέσπισε με ειδική διάταξη το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του επιστρεπτέου ποσού με οφειλές προς το Δημόσιο, διασφαλίζοντας ότι θα καταβληθούν στο ακέραιο τα δικαιούμενα ποσά ΕΦΚ. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε αύξηση του ποσού που θα κατανεμηθεί από 60 σε 70 εκατομμύρια ευρώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελίνα Τζένγκο στον ΑΝΤ1: Νιώθω όμορφα που είμαι από την Αλβανία, αλλά είμαι και Ελληνίδα (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία το επόμενο τετραήμερο

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)