Τσιτσιπάς: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Μπόρνα Τσόριτς που νίκησε τον Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Σινσινάτι, έκανε άλμα 123 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη!

Η νίκη του Μπόρνα Τσόριτς επί του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του τουρνουά στο Σινσινάτι χάρισε στον 25χρονο Κροάτη το τρόπαιο, αλλά και τον... «εκτόξευσε» στην παγκόσμια κατάταξη, την οποία ανακοίνωσε σήμερα (22/8) η ATP. Και αυτό γιατί ο Τσόριτς σημείωσε «άλμα» 123 θέσεων και... ατενίζει πλέον τον κόσμο από το Νο 29!

Ήταν ο πρώτος τίτλος του Τσόριτς σε τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 μετά την επιστροφή του από την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε πέρυσι στον ώμο, και ο πρώτος τελικός στον οποίο μετείχε μετά από αυτόν στο Όπεν της Αγίας Πετρούπολης τον Οκτώβριο του 2020.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς «σκαρφάλωσε» στο Νο 5, εκμεταλλευόμενος την πτώση του Κάσπερ Ρούουντ, ο οποίος «πλήρωσε» την ήττα του στον 2ο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι. Στο μεταξύ, οι Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ (8ος) και Κάμερον Νόρι (9ος) απολαμβάνουν την καλύτερη κατάταξη της καριέρας τους.

Επικεφαλής παραμένει ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ. Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6885 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5760

3. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 5630

4. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5190

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4890 (+2 θέσεις)

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4770

7. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4695 (-2 θέσεις)

8. Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ (Καναδάς) 3625 (+1 θέση)

9. Κάμερον Νόρι (Μ. Βρετανία) 3415 (+2 θέσεις)

10. Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία) 3355

