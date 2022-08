Life

Νάξος: παπάς έπιασε το μικρόφωνο και άρχισε να... ραπάρει! (βίντεο)

Ο πολυτάλαντος πάτερ, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που ενθουσιασμένο τον χειροκροτούσε.

Ένας ιδιαίτερος εορτασμός για τον Δεκαπενταύγουστο, έγινε σε χωριό της Νάξου, όταν ο παπάς του χωριού έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε επίσκηνής.

Πιο συγκεκριμένα, ο παπάς του Απόλλωνα Νάξου καταχειροκροτήθηκε όταν έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε εκδήλωση που έγινε το Δεκαπενταύγουστο το βράδυ στον μικρό παραλιακό οικισμό της Κορωνίδας.

Στην εκδήλωση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ντόπιων και παραθεριστών ο πάτερ Ηλίας δεν ήταν ο μοναδικός παπάς που ανέβηκε στη σκηνή, αφού στη λύρα και το τραγούδι ήταν ένας ακόμα ιερέας της Νάξου. Στην ίδια συναυλία, η οποία ενθουσίασε το κοινό, τραγούδησαν ακόμα δύο παιδιά από την Κύπρο αλλά και ακόμα δύο από τον Απόλλωνα.

Πηγή: naxostimes.gr

