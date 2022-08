Life

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ στο ρόλο του Μεγαλοπόδαρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα έχω λόγια, μόνο θα γρυλίζω και ανυπομονώ πολύ γι΄ αυτό», δήλωσε σχετικά.

Ενθουσιασμένος για τον νέο του ρόλο αισθάνεται ο ηθοποιός Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jesse Eisenberg), ο οποίος πρόκειται να υποδυθεί τον Μεγαλοπόδαρο στην επερχόμενη ταινία των αδελφών Ζέλνερ.

«Η επόμενη ταινία που κάνω είναι με τους αδελφούς Ζέλνερ. Είναι αυτοί οι λαμπροί σκηνοθέτες με τους οποίους ήθελα πολύ να συνεργαστώ εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο ηθοποιός στο Variety.

«Καλυμμένος ολόκληρος με μακιγιάζ. Με τρίχες σε ολόκληρο το σώμα μου. Χωρίς λόγια, γρυλίζω, αλλά δεν έχω λόγια, ανυπομονώ πολύ γι’ αυτό» πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Η πλοκή και ο τίτλος της επερχόμενης ταινίας των αδελφών Ζέλνερ δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει. Ο Άιζενμπεργκ πρωταγωνίστησε στο παρελθόν με τον Ντέιβιντ Ζέλνερ στο The Art of Self-Defense του 2019, στο οποίο ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός τόσο ο Ντέιβιντ όσο και ο Νέιθαν Ζέλνερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της