ΕΕ - ξηρασία: περιοχές της Μεσογείου κινδυνεύουν έως τον Νοέμβριο

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ξηρασία στη Νότια Ευρώπη.

Περιοχές της Μεσογείου συνεχίζουν να απειλούνται από αφύσικη ξηρασία έως τον Νοέμβριο, ενώ καιρικές συνθήκες "κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα" αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ, έπειτα από ένα καλοκαίρι που επιβάρυνε τις αποδόσεις στις καλλιέργειες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχεδόν το ήμισυ του εδάφους της ΕΕ (47%) παρέμενε, τις πρώτες δέκα ημέρες του Αυγούστου, εκτεθειμένο σε "προειδοποιητικά" επίπεδα ξηρασίας, καταγράφοντας δηλαδή σημαντικό έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η JRC, η υπηρεσία επιστημονικών ερευνών της Κομισιόν -- σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα.

Και το 17% έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με τη βλάστηση και τις καλλιέργειες να έχουν εξασθενήσει σε μεγάλο βαθμό λόγω έλλειψης νερού, έναντι 11% στις αρχές Ιουλίου.

Στο εξής "μετά μια μακρά περίοδο ασυνήθιστα ξηρή, καιρικές συνθήκες που πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπονται από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης", υπογραμμίζουν οι ειδικοί της JRC σε έκθεσή τους.

"Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για την πλήρη ανάκαμψη από το έλλειμμα (βροχοπτώσεων) που έχει συσσωρευτεί σε έξι και πλέον μήνες, αλλά θα μετριάσει τις κρίσιμες συνθήκες πολλών περιοχών", εκτιμούν.

Ήδη, οι βροχοπτώσεις από τα μέσα Αυγούστου "μπορούν να μετριάσουν τις συνθήκες ξηρασίες", παρότι "σε ορισμένες περιοχές, καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές και μπορεί να περιόρισαν τα ευεργετικά αποτελέσματα".

Ωστόσο, για τις περιοχές της δυτικής Μεσογείου "θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες από τον μέσο όρο θα μπορούσαν να σημειωθούν έως τον Νοέμβριο" και περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αναμένεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν "προειδοποιητικά" επίπεδα ξηρασίας, επισημαίνει η JRC.

Η έκθεση εκτιμά ότι οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που "γενικά συνδέονται με τα κύματα καύσωνα και την ξηρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ευρώπη" έχουν αυξηθεί τους τελευταίους τρεις μήνες σε πρωτοφανές επίπεδο από το 1950 σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Μεταξύ των περιοχών που πλήττονται περισσότερο λόγω του ελλείμματος βροχοπτώσεων, η έκθεση αναφέρει την κεντρική και τη νότια Πορτογαλία, όλη την Ισπανία, τη νότια Γαλλία, την κεντρική Ιταλία, τη νότια Γερμανία, καθώς και μια τεράστια περιοχή που καλύπτει τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Καθώς οι επιστήμονες τις συνδέουν με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αυτές οι εξαιρετικά θερμές και ξηρές καιρικές συνθήκες "μείωσαν σημαντικά τις προοπτικές απόδοσης για τις καλοκαιρινές καλλιέργειες", παρατηρούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την έκθεση, το καλαμπόκι (απόδοση μειωμένη κατά 8,6% σε επίπεδο ΕΕ, ο ηλίανθος (-5,5%) και η σόγια (-9,6%) επηρεάζονται περισσότερο. Η τελική απόδοση για την σοδειά του καλαμποκιού επί του παρόντος αναμένεται να είναι 16% κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

