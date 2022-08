Κόσμος

Ιταλία: σάλος με δηλώσεις της Μελόνι για τη νευρική ανορεξία

Χαμό προκάλεσαν οι δηλώσεις της προέδρου των ακροδεξιών Αδελφών της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Νέα θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Τζόρτζια Μελόνι, προέδρου των ακροδεξιών Αδελφών της Ιταλίας αλλά και ένα «tweet» του ίδιου του κόμματος. Mε αναφορά της στην ανάγκη να στηριχθεί η δυνατότητα άθλησης των νέων, η Τζόρτζια Μελόνι συμπεριέλαβε την ανορεξία, τη βουλιμία και τις αυτοκαταστροφικές τάσεις στις «συμπεριφορές που δεν σέβονται τους κανόνες της κοινωνίας».

Ο Ενρίκο Λέτα, ο γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη θέση αυτή και ο βουλευτής των «Δημοκρατικών», Φιλίπο Σένσι, πρόσθεσε ότι «με το να χαρακτηρίζεις "ανάρμοστες συμπεριφορές" την ανορεξία και τη βουλιμία, δείχνεις ότι δεν διαθέτεις ούτε ίχνος ντροπής».

«Το να μπερδεύει κανείς ασθένειες όπως η ανορεξία με τις συμμορίες νέων και την εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια, μας αφήνει πραγματικά άναυδους. Σημαίνει ότι δεν σέβεται τους νέους ανθρώπους αλλά αντιθέτως, τους προσβάλλει», τόνισε πριν λίγο η Πάολα Μπολντρίνι, αντιπρόεδρος της επιτροπής θεμάτων υγείας της ιταλικής Γερουσίας.

Η Τζόρτζια Μελόνι, αρχικά, υπερασπίσθηκε τη θέση και την όλη της προσέγγιση επιμένοντας ότι είχε ως σημείο αναφοράς την υγεία των νέων, αλλά τα Αδέλφια της Ιταλίας αποφάσισαν, τελικά, να σβήσουν το συγκεκριμένο «tweet».

