Κόσμος

ΗΠΑ: πυροβολισμοί στην Ατλάντα με νεκρό και τραυματίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Βίντεο από το σημείο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η αστυνομία της Ατλάντα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, μετέδωσε το δίκτυο 11ALIVE.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό αυτό.

Το ύποπτο πρόσωπο είναι γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

We are currently working an active situation in Midtown. Preliminary information indicates three people have been shot. The shooter is not in custody and we have multiple officers in the area searching for the suspect. pic.twitter.com/R98h5lUw5U — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) August 22, 2022

Active shooter at my job. Colony square. Midtown atlanta. Juniper and 14th street. pic.twitter.com/Pa2QgjlY6P — Biggest Capricorn (@RLPCFelix) August 22, 2022

STK on lockdown bc active shooter at Colony Square. pic.twitter.com/8mrueFnX6A — Renee @ 35 ?? spins (@renee4atlanta) August 22, 2022

??#BREAKING: Active shooter in downtown Atlanta with multiple people shot

???#Atlanta | #Georgia



Right now Multiple authorities are responding to a active shooter in downtown Atlanta near Colony Square with multiple buildings on lockdown with three people have been shot pic.twitter.com/LCA2xesY03 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της