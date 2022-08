Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ: μεγάλη νίκη για τους “κόκκινους διαβόλους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έσπασε το αήττητο της ομάδας του Κλοπ μέσα στο 2022 μετά την ήττα από τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μία μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ για την Premier League. Πρόκειται για την πρώτη νίκη της σεζόν και μάλιστα χωρίς τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Χάρι Μαγκουάιρ στην ενδεκάδα.

Το σκορ άνοιξε στο 16? ο Τζέιντον Σάντσο, έπειτα από ωραία ομαδική συνεργασία και καταπληκτική προσωπική ενέργεια. Η Λίβερπουλ δεν είχε ούτε μια εύστοχη τελική στο 1ο ημίχρονο, κάτι που προσπάθησε να διορθώσει στο δεύτερο ημίχρονο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφασισμένη να μην ηττηθεί, έκανε το 2-0 στο 53? με τον Μάρκους Ράσφορντ.

Η Λίβερπουλ, φανερά υποτονική, δεν κατάφερε παρά να μειώσει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ στο 81?.

Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε για την Λίβερπουλ ως αλλαγή. Μπήκε στο 85? αντί του Άντι Ρόμπερτσον.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της