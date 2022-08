Αθλητικά

Ο Νικ Καλάθης υπέγραψε στην Φενέρμπαχτσε

Την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέλεξε ο Νικ Καλάθης για να συνεχίσει την καριέρα του. Πόση διάρκεια έχει το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Ο Νικ Καλάθης επέλεξε τη Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη για να συνεχίσει την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης ν' ανακοινώνει διετή συμφωνία μαζί του. Μια συμφωνία που έκλεισε το διάστημα που ο Έλληνας διεθνής γκαρντ βρίσκεται στην προετοιμασία της εθνικής, υπό τις οδηγίες του Ιτούδη, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωμπάσκετ τον Σεπτέμβριο. Το γεγονός πως Καλάθης και Ιτούδης είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια (2010-12), με τον νυν Ομοσπονδιακό ως άμεσο συνεργάτη του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στους «πράσινους» τότε έπεξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Καλάθη, η οποία έχει γίνει εδώ και καιρό αλλά απέμενε να «σπάσει» το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα. Στους «μπλαουγκράνα», ο 33χρονος παίκτης είχε 7,3 πόντους, 4 ριμπάουντ σε 29 αναμετρήσεις τη Euroleague την περασμένη σεζόν, ενώ ήταν και πρώτος σε ασίστ στη διοργάνωση πέρυσι, με 6,4 μέσο όρο ανά αγώνα.

