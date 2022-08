Κόσμος

Τραμπ: Το FBI βρήκε εκατοντάδες διαβαθμισμένα έγγραφα στο σπίτι του

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον όγκο των “μυστικών εγγράφων” που κατασχέθηκαν στην έπαυλη. Τι ζητά με αίτηση του στην Δικαιοσύνη ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατέσχεσε περισσότερα από 300 διαβαθμισμένα έγγραφα από την έπαυλη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένων και εγγράφων από τη CIA, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αλλά και το FBI, όπως ανέφερε χθες η εφημερίδα “The New York Times,” επικαλούμενη πολλαπλές πηγές που έχουν λάβει ενημέρωση για την υπόθεση αυτή.

Αρχικά, περισσότερα από 150 έγγραφα που είχαν χαρακτηριστεί ως απόρρητα ανακτήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Τεκμηρίωσης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας. Βοηθοί του Τραμπ παρέδωσαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μία δεύτερη σειρά εγγράφων τον Ιούνιο, ενώ μία τρίτη ομάδα εγγράφων κατασχέθηκε από το FBI νωρίτερα αυτό το μήνα, όπως ανέφερε η ίδια εφημερίδα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού. Εκπρόσωποι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν στάθηκε δυνατό να σχολιάσουν άμεσα.

Ο Τραμπ κατέθεσε χθες αίτηση σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο προκειμένου να εμποδιστεί προσωρινά το FBI από τη διεξαγωγή ελέγχου στο υλικό που κατάσχεσε στις 8 Αυγούστου, από την έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, μέχρι το διορισμό ενός ειδικού αξιωματούχου για την εποπτεία της όλης διαδικασίας.

Η έρευνα που διεξάγεται εντάσσεται στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για το αν ο Τραμπ αφαίρεσε παράνομα έγγραφα κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021, μετά την εκλογική ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Στη διάρκεια της έρευνας, το FBI κατάσχεσε έντεκα σειρές απόρρητων εγγράφων από την έπαυλη στο Μαρ-α-Λάγκο, μερικά από τα οποία είχαν την ύψιστη διαβάθμιση απορρήτου, που χαρακτηρίζει τις πληροφορίες γύρω από την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, είναι δυνατή, μόνο εντός ειδικών κυβερνητικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ.

