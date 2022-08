Πολιτική

Ρεύμα: οι ανακοινώσεις Σκρέκα για την επιδότηση τον Σεπτέμβριο

Το κρατικό πακέτο ενίσυχης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος τον Σεπτέμβριο. Πως αντέρασαν τα κόματα της αντιπολίτευσης.

Το ύψος των επιδοτήσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η επιδότηση ανά μεγαβατώρα (όπως και το συνολικό ύψος της ενίσχυσης) είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο, προκειμένου να αντισταθμιστεί ως ένα βαθμό η αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος που ανακοίνωσαν το Σαββατοκύριακο οι προμηθευτές.

Η Κυβέρνηση θα διαθέσει συνολικά 1,9 δις ευρω.

Για τα οικιακά τιμολόγια η επιδότηση αφορά όλες τις παροχές, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και για όλους τους παρόχους.

Η επιδότηση φθάνει τα 639 ευρώ ανά μεγαβατώρα και αφορά απορρόφηση του 94% της αύξησης για τον Σεπτέμβριο.

Επιδότηση που φθάνει τα 604 ευρώ ανά μεγαβατώρα προβλέπεται για 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Στο αγροτικό τιμολόγιο η επιδότηση καλύπτει το 90% της αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και ανέρχεται σε 639 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σκρέκας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου, μόνιμου Μηχανισμού Αντιστάθμισης Κινδύνου για μελλοντικές κρίσεις που θα επηρεάσουν τα τιμολόγια ρεύματος. Ο νέος μηχανισμός, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα προφυλάξει τους καταναλωτές από υπερβολικές χρεώσεις σε μελλοντικές κρίσεις. Για την δημιουργία αποθεματικού, θα υπάρξει επιβάρυνση στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα είναι ανάλογη της κατανάλωσης. Η εισφορά, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας, η οποία θα αρχίσει να υπολογίζεται από τον Σεπτέμβριο, δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό του ευρώ ανά μεγαβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι νέο υψηλό ρεκόρ για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ αντίστοιχες είναι οι τιμές που διαμορφώνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Αναλυτικά η επιδότηση ανά τιμολόγιο

Η Κυβέρνηση θα διαθέσει 1,9 δισ. ευρώ, για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Α' Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Νοικοκυριά

Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Αφορά σε περίπου έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές.

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φθάνει τα 639 ευρώ/MWh.

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ ανέρχεται στα 677 ευρώ τον Σεπτέμβριο απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται στα 748 εκατ. ευρώ.

Β' Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής η επιδότηση ορίζεται για τον Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ/MWh απορροφώντας το 89% της αύξησης.

Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία κλπ και υπολογίζεται στα 401 εκατ. ευρώ για τον Σεπτέμβριο.

Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με ισχύ > 35kVA η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ/MWh.

Για το Αγροτικό Τιμολόγιο η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ/MWh απορροφώντας το 90% της αύξησης.





Αντιδράσεις κομμάτων

Ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χάρης Δούκας δήλωσε «Πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση, τα τιμολόγια ρεύματος των ελληνικών νοικοκυριών ήταν περίπου στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σαββατοκύριακο οι εταιρείες προμήθειας ανακοίνωσαν τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, με τιμές τόσο ακραίες που κατατάσσουν τα ελληνικά τιμολόγια μακράν τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι βαριές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην ενέργεια τον τελευταίο χρόνο ήταν αναποτελεσματικές. Και ακριβώς για να εξισορροπήσει αυτό το αποτυχημένο σύστημα που έχει φτιάξει, είναι αναγκασμένη να ξοδεύει δυσθεώρητα ποσά επιδοτήσεων κάθε μήνα. Οι σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού ενέργειας αφορούν σε 1.9 δισεκ. ευρώ μόνο για τον Σεπτέμβριο. Έτσι όμως όπως πάνε τα πράγματα, σε λίγο ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα έχει αρκετά χρήματα για επιδοτήσεις. Και τότε, η κυβέρνηση θα βρεθεί χειμωνιάτικα, με τεράστια κόστη για τους καταναλωτές και με έλλειψη πόρων για επιδοτήσεις. Και ίσως τότε να ξανασκεφθεί αυτό που από την αρχή της λέγαμε: ότι ένα ξεκάθαρο, διαφανές και κλιμακωτό πλαφόν στη λιανική, στοχευμένο στους πιο αδύναμους, χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό και την αγορά, είναι η καλύτερη λύση σε αυτούς τους δύσκολους ενεργειακά καιρούς».

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει «Οι νέες επιδοτήσεις ρεύματος για τη «στήριξη» νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συνιστούν για άλλη μία φορά σκανδαλώδη χρηματοδότηση των κερδοσκόπων. Αντί η κυβέρνηση να εθνικοποιήσει άμεσα την ΔΕΗ και να επιβάλει πλαφόν στους λογαριασμούς ενέργειας, επιτρέπει σε μια χούφτα ολιγάρχες να θησαυρίζουν καταστρέφοντας το σύνολο των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η ΝΔ όμως, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων, προϊόν της κρατικής κερδοσκοπίας από την υπέρογκη φορολογία που πολλαπλασιάζει τα έσοδα λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, για να τα επιστρέφει ως «ενίσχυση» στους καταληστευμένους καταναλωτές. Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί όσους κερδοσκοπούν επάνω στην καταστροφή της Ελλάδας και των Ελλήνων, ότι θα πληρώσουν βαρύτατο τίμημα. Ασυλία, ακαταδίωκτο και ανοχή δεν θα υπάρξει για κανέναν ολιγάρχη, για κανένα διορισμένο «golden boy».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «1,9 δις οι επιδοτήσεις της Κυβέρνησης στο καρτέλ της ενέργειας μόνο για τον Σεπτέμβρη όταν η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ είναι 2,2 δις! Ανακοινώσεις για την επιδότηση των τιμολογίων, δηλαδή της αισχροκέρδειας του καρτέλ των ολιγαρχών στην ενέργεια, έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, υπολογίζοντας το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων μόνο για τον Σεπτέμβρη στα 1,9 δις ευρώ, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή από τους προηγούμενους μήνες. Την ίδια στιγμή, η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ σήμερα, ανέρχεται περίπου σε 2,2 δις ευρώ. Θα μπορούσε δηλαδή η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με όσα θα διαθέσει περίπου σε έναν μόλις μήνα, να επανεθνικοποιήσει τον ενεργειακό κολοσσό και να διαμορφώνει μέσα από αυτόν την ενεργειακή πολιτική αντί να συνεχίζει να επιδοτεί τους ολιγάρχες που αιχροκερδούν πάνω στην χειμαζόμενη από την ακρίβεια κοινωνία. Δεν το κάνει φυσικά. Ο κ. Σκρέκας ακόμα, μας ενημέρωσε πως οι καταναλωτές, δηλαδή οι πολίτες, θα χρηματοδοτήσουν μέσα από μία νέα επιβάρυνση του 1 λεπτού ανά κιλοβατώρα, το ταμείο που θα τους προστατεύει από τις πρακτικές της αισχροκέρδειας του ολιγαρχικού καρτέλ. Θα αυτοασφαλίζονται δηλαδή επί της ουσίας οι πολίτες απέναντι στους ολιγάρχες στους οποίους έχουν επιτρέψει οι μνημονιακές Κυβερνήσεις να κερδοσκοπούν! Στον αντίποδα όλων αυτών των πολιτικών στις οποίες το μάρμαρο ως συνήθως πληρώνουν οι πολίτες τη στιγμή που οι εταιρείες ανακοινώνουν εκτίναξη των κερδών τους συγκριτικά με πέρυσι, το ΜέΡΑ25 προκρίνει την κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας και την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ, ώστε να πάψει η ενέργεια να είναι πεδίο κερδοσκοπίας των διαφόρων επιτήδειων με τις πλάτες των μνημονιακών Κυβερνήσεων. Κι ας μην αναρωτηθεί κανείς πού θα βρεθούν τα λεφτά; Δίνονται μόνο αυτό τον μήνα στους ολιγάρχες που νέμονται την αγορά ενέργειας!».

