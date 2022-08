Οικονομία

Πρωτοψάλτης: Επιδότηση στέγης για νέους - Προγράμματα για 100000 άνεργους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης κάλυψη μισθού και εισφορών για 7 μήνες, επιδότηση για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης. Τι είπε για την επιδότηση στέγης για νέους.

«Από το 2013 που καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, δεν υπάρχει στεγαστική πολιτική και είναι αναγκαίο να υπάρχει στεγαστική πολιτική, προκειμένου να στηριχθούν εργαζόμενοι στην χώρα μας. Είναι πολλά τα εργαλεία τα οποία κοιτάμε και έχει γίνει μια συζήτηση εδώ και μήνες, εξετάζοντας διάφορα σενάρια και αναμένεται να ληφθούν άμεσα οι τελικές αποφάσεις», είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο επικεφαλής της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ερωτηθείς από τον Αντώνη Φουρλή και την Ηρώ Ράντου, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», είπε πως «Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει ανάγκη για την στήριξη ειδικά των νέων ζευγαριών. Νέοι θεωρούνται γενικότερα όσοι είναι κάτω των 30 ετών, αλλά επειδή κάποιοι στην Ελλάδα ξεκινούν και πιο αργά τον εργασιακό βίο, μπορεί να εννοούμε έως και 35 ετών. Πολλά νέα ζευγάρια που εργάζονται αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καθώς μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους πηγαίνει για να καλυφθεί το θέμα της στέγης. Για το πρόγραμμα θα αξιοποιηθεί και κονδύλι που είχε μείνει διαθέσιμο από τον ΟΕΚ».

Σε ότι αφορά τα προγράμματα επιδότησης για άνεργους, ο κ. Πρωτοψάλτης επεσήμανε πως υπάρχουν, μεταξύ άλλων, τρία προγράμματα για δεκάδες χιλιάδες επιδοτούμενους.

Όπως ανέφερε, το ένα αφορά 10.000 νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που κατοικούν στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία. Για 7 μήνες η ΔΥΠΑ θα καλύπτει και τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. «Καλύπτουμε όλο το κόστος εμείς, γιατί θέλουμε οι εταιρείες να δώσουν την πρώτη εργασιακή εμπειρία σε αυτούς τους νέους», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Προσέθεσε ότι «έρχεται πρόγραμμα για νέους άνεργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προβλέπει επιδότηση ύψους 14.800 ευρώ, προκειμένου οι επιδοτούμενοι να φτιάξουν την δική τους επιχείρηση».

Ακόμη, σημείωσε πως τρέχει και πρόγραμμα για 80.000 άνεργους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που προβλέπει επίδομα κατάρτισης έως 1.000 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες ζητούνται από την αγορά εργασίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Σεπτέμβριος - Ρεύμα: η επιδότηση για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση

Ρεύμα: νέο τέλος για τον Μηχανισμό Αντιστάθμισης Κινδύνου