Ρονάλντο - “επίθεση” σε αυτιστικό παιδί: “Ξεσπά” η μητέρα του

Η μητέρα του αυτιστικού παιδιού ξέσπασε μιλώντας στη Mirror και αποκάλυψε και την πρώτη επικοινωνία της με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο “στόχαστρο” όταν έσπασε το κινητό τηλέφωνο ενός αυτιστικού παιδιού στην κερκίδα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το παιχνίδι με την Έβερτον.

Το γεγονός πήρε διαστάσεις στην Αγγλία, αλλά τελικά ο Ρονάλντο τη… γλίτωσε με μία προειδοποίηση από την αστυνομία του Μερσεϊσάιντ και ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο.

Ως εκ τούτου, η μητέρα του αυτιστικού παιδιού ξέσπασε μιλώντας στη Mirror και αποκάλυψε και την πρώτη επικοινωνία της με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι αρχικά την κάλεσε ένας άνδρας ονόματι Σέρχιο, ο οποίος και της είπε να συναντηθεί με τον Ρονάλντο, αλλά όταν εκείνη αρνήθηκε της είπε με απειλητικό ύφος “ξέρεις ποιος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο;”. “Έκλεισα το τηλέφωνο τρέμοντας και με κλάματα” δήλωσε η ίδια στη Mirror και στη συνέχεια ανέφερε τη συνομιλία της με τον ίδιο τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

