Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Όμικρον: Οι περισσότεροι φορείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέδειξε νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Netw Open.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Netw Open, κατέδειξε ότι 56% των ατόμων που μολύνθηκαν από την παραλλαγή Omicron δεν το γνώριζε.

Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), Ελένη Μάγειρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας), Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Παρασκευή Κατσαούνου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας), και Δημήτριος Παρασκευής (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής.



Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία ενηλίκων υπαλλήλων και ασθενών ενός ακαδημαϊκού ιατρικού κέντρου που είχαν εγγραφεί σε ορολογική μελέτη για COVID-19 στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες είχαν 2 ή περισσότερες μετρήσεις αντισωμάτων αντι-νουκλεοκαψιδικού IgG (IgG-N) με διαφορά τουλάχιστον 1 μήνα η μία από την άλλη, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα μετά το τέλος μιας τοπικής αιχμής της παραλλαγής Delta (15 Σεπτεμβρίου 2021) και μια επόμενη μετά την έναρξη μιας τοπικής αιχμής της παραλλαγής Omicron (15 Δεκεμβρίου 2021). Στο δείγμα της παρούσας μελέτης συμπεριλήφθηκαν ενήλικες με ενδείξεις νέας λοίμωξης SARS-CoV-2 που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αύξησης της παραλλαγής Omicron ως τις 4 Μαΐου 2022.

Από τους 210 συμμετέχοντες (μέση ηλικία τα 51 έτη και 65% γυναίκες) με ορολογικές ενδείξεις πρόσφατης λοίμωξης από την παραλλαγή Omicron, 44% (92) επέδειξαν επίγνωση πρόσφατης λοίμωξης, ενώ 56% (118) ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν τη μολυσματική τους κατάσταση. Μεταξύ εκείνων που δεν γνώριζαν, 10% (12 από τους 118) ανέφεραν ότι είχαν συμπτώματα, τα οποία απέδωσαν σε κοινό κρυολόγημα ή άλλη λοίμωξη εκτός SARS-CoV-2. Σε στατιστικές αναλύσεις που έλαβαν υπόψη δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά, οι συμμετέχοντες που ήταν υπάλληλοι υγειονομικής περίθαλψης του ιατρικού κέντρου ήταν πιο πιθανό από τους μη εργαζόμενους να γνωρίζουν την πρόσφατη λοίμωξη από την παραλλαγή Omicron.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δηλώνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες με πρόσφατη λοίμωξη από την παραλλαγή Omicron δεν γνώριζαν τη λοιμώδη κατάστασή τους και ότι η ευαισθητοποίηση ήταν υψηλότερη μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τους μη εργαζομένους, αλλά ακόμα και σε αυτούς χαμηλή συνολικά. Η άγνοια αυτή μπορεί να αποτελεί έναν εξαιρετικά διαδεδομένο παράγοντα που σχετίζεται με την ταχεία μετάδοση του κορωνοϊού από άτομο σε άτομο μέσα στις κοινότητες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεπτέμβριος - Ρεύμα: η επιδότηση για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση

Ρεύμα: νέο τέλος για τον Μηχανισμό Αντιστάθμισης Κινδύνου