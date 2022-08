Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: “Συγκεντρωμένος σε κάθε βήμα”

Το μήνυμα του Giannis για την “επίσημη αγαπημένη”, ενόψει των επόμενων κρίσιμων αγώνων.

Έτοιμος και συγκεντρωμένος σε κάθε του βήμα είναι ο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είναι επικεντρωμένος στις επόμενες προκλήσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Η επίσημη αγαπημένη είναι έτοιμοι για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι εν συνεχεία το Eurobasket.

Με ανάρτησή του ο Giannis στα social media ανέβασε μία φωτογραφία με τη φανέλα της εθνικής κι έγραψε: «Συγκεντρωμένος σε κάθε βήμα», με την ευχή όλων η Εθνική να πετύχει τους στόχους της.

Focused on each step. ????? pic.twitter.com/2E1FGg723m — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 22, 2022

