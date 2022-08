Life

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: οι ακίνητοι θεατές μέσα στην βροχή και η συγκίνηση του (βίντεο)

Οι θεατές, που έμειναν στις θέσεις του, παρά την βροχή, συγκίνησαν τον ηθοποιό, ο οποίος απαθανάτισε τις σκηνές.

Περιοδεία με την παράσταση «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» πραγματοποιεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Χθες, ο θίασος βρέθηκε στον Βόλο, στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο της Ν. Ιωνίας.

O άστατος καιρός όμως παραλίγο να τινάξει στον αέρα το έργο.

Οι θεατές ωστόσο παρέμειναν στις θέσεις τους και παρακολούθησαν υπό βροχή τις καταπληκτικές ερμηνείες των ηθοποιών προκαλώντας την έντονη συγκίνηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Ο ηθοποιός κατέγραφε το σκηνικό από τα παρασκήνια…

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram:

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» είναι η παράσταση, που έστησε η Σοφία Σπυράτου, κωμική, φασαριόζικη και ονειροπόλα, ενσωματώνοντας σύγχρονα στοιχεία και ταξιδεύοντας το θεατή μέσα από την καινούρια μετάφραση- διασκευή της Λουίζας Μητσάκου, με μία γλώσσα σημερινή. H μουσική της παράστασης, από τα γνωστά σε όλους θέματα του Ροσίνι έως τις πρωτότυπες μελωδίες του Μιλτιάδη Παπαστάμου συγκινούν και τονίζουν το μουσικό χαρακτήρα της παράστασης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια του Μανόλη Παντελιδάκη εντυπωσιάζουν ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

Στο ρόλο του Φίγκαρο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ερμηνεύει και την περίφημη άρια του Ροσίνι -ελαφριά πειραγμένη. Στο ρόλο του Ντοτόρε Μπαρτόλο ο Φάνης Μουρατίδης. Ο δεκαεπταμελής θίασος αποτελείται από ταλαντούχους ηθοποιούς, χορευτές, τραγουδιστές, μουσικούς καθώς και ζωντανή ορχήστρα.

