“Άρπαξε” 30000 ευρώ από ηλικιωμένη - Πιάστηκε λίγο πριν φύγει... για πάντα

Που και πως συνελήφθη η γυναίκα, έχοντας μαζί της το μεγαλύτερο μέρος του ποσού. Πώς κατάφερε να το αποσπάσει από το θύμα της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν μία γυναίκα, η οποία κατείχε χρηματικό ποσό που προερχόταν από υπόθεση τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένης. Πρόκειται για 67χρονη αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, εντοπίστηκε η προαναφερόμενη, μεσημβρινές ώρες χθες (22-08-2022) στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία, σε λεωφορείο με προορισμό τη Βουλγαρία, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε το χρηματικό ποσό των (21.650) ευρώ, καθώς και (229) δολλάρια ΗΠΑ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το χρηματικό ποσό των (21.650) ευρώ, προέρχεται από υπόθεση τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένης, με το πρόσχημα τραυματισμού οικείου προσώπου.

Συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού των (30.000) ευρώ που παρέδωσε η ηλικιωμένη σε μία άλλη γυναίκα, έπειτα από τηλεφωνική κλήση που δέχτηκε από υποτιθέμενο γιατρό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι συγγενικό της πρόσωπο έχει τραυματιστεί και απαιτείται η καταβολή χρημάτων.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και έτερων ατόμων, εμπλεκομένων στην υπόθεση. Το κατασχεθέν ποσό αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

