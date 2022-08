Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: πιο ευέλικτα τα μέτρα, εάν χρειαστούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια νέα «κουλτούρα» στα μέτρα για την πανδημία. Τι ανέφερε για νέα μέτρα από φθινόπωρο.

«Αν χρειαστεί επέκταση στη χρήση της μάσκας θα το εξετάσουμε» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Όπως σημείωσε ο στόχος είναι η υποχρεωτικότητα της μάσκας να είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα να υπάρχουν χώροι που θα συστήνεται η χρήση της.

Έκανε μάλιστα λόγο για μια νέα «κουλτούρα» στα μέτρα για την πανδημία: «Θα λέμε αυτά είναι τα μέτρα προστασίας, τα συστήνουμε και λέμε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και που», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι η πρόθεση που υπάρχει είναι να μην επιβληθούν μέτρα περιορισμού το φθινώπορο και το χειμώνα. «Αν χρειστούν θα είναι στον απόλυτο ήπιο βαθμό. Δεν προκειται να ζήσουμε καταστάσης περιορισμού δραστηριοτήτων», συμπλήρωσε.

Όσο για τα σχολεία υπογράμμισε ότι και εκεί επικρατεί η λογική των όσο γίνεται πιο ήπιων περιορισμών. Όπως είπε ιο συζητήσεις με το Υπ. Παιδείας και τους ειδικούς για τις αποφάσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Σχετικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια τόνισε ότι θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις με την πρώτη να περιλαμβάνει την προστασία από μετάλλαξη Όμικρον ως προς την μόλυνση, μαζί με τις παραλλαγές Όμικρον 4-5 και όπως εκτίμησε θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως είναι σημαντικός ο εμβολιασμός με τα τωρινά εμβόλια καθώς προστατεύουν ακόμα από τη βαριά νόσηση.

Πηγή: ΣΚΑΙ

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Όμικρον: Οι περισσότεροι φορείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση

Ρεύμα: νέο τέλος για τον Μηχανισμό Αντιστάθμισης Κινδύνου