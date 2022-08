Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταλλάξεις κορονοϊού: η έρευνα για τα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

"Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 392 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 30 Ιουνίου 2022 έως 29 Ιουλίου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 59.729 αλληλουχηθέντα δείγματα (58.999 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 730 από εισαγόμενα).

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 29 Ιουλίου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 70.0%, ακολουθούμενο από το BA.2 με ποσοστό 18.2%.

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Προβληματισμό δημιουργεί και η αύξηση έως 135% μέσα σε μία εβδομάδα, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

