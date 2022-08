Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπερνάρντ ήρθε φορώντας πράσινη φανέλα με το “10” (εικόνες)

Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τον τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη.



Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Μπερνάρντ, υποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος αφίχθη λίγο μετά τις 15:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μπερνάρ έκανε την εμφάνισή του φορώντας την πράσινη φανέλα με το Νο 10 στην πλάτη, με 100 φιλάθλους του Παναθηναϊκού να τον περιμένουν και να τον αποθεώνουν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Ο Μπερνάρντ τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, όπως ο Παναθηναϊκός. Ο τρόπος που με καλωσόρισαν οι φίλαθλοι αποδεικνύει το μεγαλείο της ομάδας αυτής και πραγματικά τους ευχαριστώ θερμά».









Και πρόσθεσε: «Ο βασικός λόγος που ήρθα ήταν όσα έμαθα για το μεγαλείο του Παναθηναϊκού, για τον κόσμο και την ιστορία της ομάδας, αλλά και για το προπονητικό τιμ, καθώς εμείς οι παίκτες σχετιζόμαστε άμεσα με το προπονητικό τιμ. Έτσι πήρα αυτή τη μεγάλη απόφαση να έρθω στον Παναθηναϊκό».













Στο τέλος, ο Μπερνάρντ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από την ΠΑΕ πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ιωνικό επισήμανε: «Είχα κι άλλες προτάσεις. Μάλιστα είχα και από ελληνικές ομάδες, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ομάδα με την οποία είχα έρθει σε επαφή. Σαν παίκτης τον παρακολουθούσα και γι’ αυτό αποφάσισα να έρθω και να είμαι εδώ σήμερα κοντά σας. Ήταν όλα που έπαιξαν ρόλο στο να έρθω, ο σύλλογος, ο κόσμος, ο προπονητής, ο πρόεδρος… Όλα αυτά με έκαναν να αισθανθώ από την πρώτη στιγμή πως θα είμαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό».