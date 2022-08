Τοπικά Νέα

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: προφυλακιστέος ο 67χρονος

Ο άνδρας κατηγορείται ότι πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν 43χρονο στη Φοινικιά Ηρακλείου.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 67χρονος που κατηγορείται πως πυροβόλησε με καραμπίνα έναν 43χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Το περιστατικό συνέβη στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, με τον 67χρονο να πυροβολεί εν ψυχρώ τον 43χρονο και έπειτα να τρέπεται σε φυγή με το όχημά του. Ο λόγος της πράξης του φαίνεται να ήταν διαφορές που είχε με το θύμα.

Ο 67χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου συνοδευόμενος απο τον συνήγορο υπεράσπισης του και απολογηθηκε.

Μετα το περας της απολογιας του κρίθηκε προσωρινά κρατουμενος και οδηγείται στη φυλακή.



«Κατόπιν εντάλματος προσωρινής κράτησης του κ. Ανακριτή πλημμελειοδικών Ηρακλείου, διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του δράστη της βάναυσης επίθεσης διότι κρίθηκε ότι συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε επάξια στο καθήκον της για την ασφάλεια των πολιτών και προς ικανοποίηση του αισθήματος της κοινωνικής γνώμης και του θύματος που εκπροσώπησαν κατά την υποστήριξη της κατηγορίας», δήλωσε στο neakriti.gr ο δικηγόρος του 43χρονου, Νικόλαος Στιβακτάτακης.

Ο εισαγγελέας Ηρακλείου είχε ασκήσει σε βάρος του 67χρονου άνδρας ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: neakriti.gr

