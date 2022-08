Κοινωνία

Μάνδρα: φωτιά σε εταιρεία στο Τρύπιο Λιθάρι

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Μάνδρα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο εταιρείας ανακυκλώσιμων ειδών στη θέση Τρύπιο Λιθάρι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στη θέση Τρύπιο Λιθάρι Μάνδρας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2022

Λίγο αργότερα, ήχησε μήνυμα από το 112, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνέστησε στους πολίτες, λόγω των πυκνών καπνών, να κλείσουν τα παράθυρα και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης νότια της #Μάνδρα #Αττική



!? Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους για προστασία από τους καπνούς



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/SNprCSNjaH — 112 Greece (@112Greece) August 23, 2022

