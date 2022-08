Πολιτική

Τσαβούσογλου: Δεν θα τους επιτρέψουμε να εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε το αίτημα για δίκαιη κατανομή του πλούτου της ανατ. Μεσογείου και κατηγόρησε την Ελλάδα για "ανέντιμη πολιτική".



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αρνήθηκε ότι το φυσικό αέριο που ανακάλυψαν ENI και TOTAL στο τεμάχιο 6 βρίσκεται εντός της λεγόμενης «τουρκικής υφαλοκρηπίδας». Δήλωσε ότι βρέθηκε πιο νότια των νότιων ορίων της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Σε έναν πρώτο σχολιασμό της είδησης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλ, σήμερα το πρωί ανέφερε ότι: «Πρώτα απ' όλα, σε ορισμένες εφημερίδες η είδηση μεταδόθηκε ως ‘περιοχή που επικαλύπτει την υφαλοκρηπίδα μας’. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η υφαλοκρηπίδα μας, είναι αλήθεια, περνάει και από αυτά τα τεμάχια. Αλλά περνάει από τη μέση. Αυτές οι σεισμικές μελέτες, οι μελέτες γεωτρήσεων.... στη Νότια Κύπρο. Ναι. Βρίσκεται νότια των νότιων ορίων της υφαλοκρηπίδας μας», προσθέτοντας ότι «δεν τους επιτρέπουμε φυσικά να εισέλθουν επ’ ουδενί στην υφαλοκρηπίδα μας», ενώ ανέφερε επίσης ότι πέρυσι η Ελλάδα και η Κύπρος προσπάθησαν μέσα σε ένα χρόνο 9 φορές με διάφορες μεθόδους και στέλνοντας πλοία, ακόμη και με πλοία τρίτων χωρών να εισέλθ ει στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα», αλλά η Τουρκία τις απέτρεψε είτε στρατιωτικά με τα πλοία τους είτε με διπλωματικούς τρόπους.

«Εξάλλου, τα νότια και δυτικά σύνορα της υφαλοκρηπίδας μας είναι γνωστά. Δυτικά τα σύνορα φτάνουν μέχρι τα 6 ν.μ. των χωρικών υδάτων των ελληνικών νησιών. Λειτουργούμε με βάση το διεθνές δίκαιο και συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας είτε γεωτρήσεις, είτε έρευνες μέσα στη δική μας υφαλοκρηπίδα. Πιο πριν τα ερευνητικά μας πλοία είχαν πάει σε συγκεκριμένες περιοχές και είχαν συλλέξει στοιχεία. Με βάση αυτά τα στοιχεία το 4ο γεωτρύπανό μας, το Αμπντουλχαμίτ Χαν, ξεκίνησε τώρα γεώτρηση ανοιχτά του Γκαζίπασά. Όπου διαπιστώσει ότι υπάρχει κοίτασμα, δεν υπάρχει βέβαια εγγύηση γι’ αυτό, αλλά η πιθανότητα είναι μεγάλη, τα γεωτρύπανά μας θα προχωρήσουν σε γεώτρηση», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν αντίστοιχα και οι αδειοδοτήσεις του ψευδοκράτους για περιοχές που πρόκειται επίσης να εξετάσουν, όπως έκαναν και στο παρελθόν.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε επίσης το αίτημα για δίκαιη κατανομή του πλούτου της ανατολικής Μεσογείου, η οποία θα λύσει το ήμισυ του Κυπριακού ζητήματος.

«Η λύση του ζητήματος της ανατολικής Μεσογείου ουσιαστικά εξαρτάται από την κατανομή του εισοδήματος στην Κύπρο. Δηλ. αυτή θα λύσει το 50% του (Κυπριακού) ζητήματος. Η δίκαιη κατανομή των πόρων και του εισοδήματος», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν κάνει τις απαραίτητες προτάσεις τόσο στον ΟΗΕ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό.

«Όμως η Ε/Κ πλευρά, στηριζόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθησε να σφετεριστεί τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ και της Δημοκρατίας της Τουρκίας αντί να δεχτεί αυτού του είδους το ακριβοδίκαιο μοίρασμα. Αλλά όπως δεν τον επιτρέψαμε στο παρελθόν (τον σφετερισμό), αποκλείεται να το επιτρέψουμε και στο μέλλον», τόνισε.

Ανέντιμη η πολιτική της Ελλάδας

«Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει αυτό το φάκελο του ψεύδους και να εγκαταλείψει τη μαύρη προπαγάνδα. Το να βγαίνει συνεχώς κατά της Τουρκίας παντού. Να κάνει λόμπιγκ για τα F-16. Αυτά που ξεκίνησε αμέσως μετά το γεύμα του προέδρου μας (με το Μητσοτάκη). Βέβαια εμείς γνωρίζουμε την ανέντιμη πολιτική της Ελλάδας. Είπαμε να μην βάζουμε τρίτους ανάμεσά μας, έχουμε τις διερευνητικές επαφές… Μία μέρα μετά ο Μητσοτάκης κόλλησε κορωνοϊό, ο πρόεδρός μας του τηλεφώνησε, ήμουν κι εγώ παρών. Ήταν ένα ειλικρινές τηλεφώνημα. Και περνάει μια εβδομάδα και άρχισε πάλι την προπαγάνδα κατά της Τουρκίας. Λένε ότι πρέπει (η Τουρκία) να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Στη Δυτική Θράκη υπάρχει καταπίεση και δεν εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο. Το ίδιο και στα νησιά παραβιάζουν το αποστρατικοποιημένο καθεστώς τους. Τα κάνουν αυτά γιατί εμπιστεύονται την Ευρώπη, αλλά κι εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να ακολουθεί τέτοιες πολιτικές, πρέπει να μάθει την αξία της φιλίας της Τουρκίας. Αν συνεργαστούν, ποιο θα είναι το όφελός τους; Αν δεν το κάνουν, τι θα χάσουν; Αυτά πρέπει να τα υπολογίσουν καλά και να μην εμπιστεύονται τους άλλους», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν επίκειται κάποια συνάντηση με την Αθήνα, ο Τσαβούσογλου είπε ότι «όσο συνεχίζει αυτή τη στάση η Ελλάδα, δεν έχει νόημα. Εμείς δεν σηκωνόμαστε κάθε πρωί για να καβγαδίζουμε με την Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, ποιο το νόημα του διαλόγου; Γνωριζόμαστε με τον προσωπικό μου φίλο από το 2004, ήρθε στην Άγκυρα, πριν από τη συνέντευξη τύπου μου είπε ότι δεν θα πω κάτι αρνητικό, αναμένω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, αλλά έτσι δεν έγινε». Ο Τσαβούσογλου είπε ότι αυτό κάνουν συνεχώς οι Έλληνες, στην αρχή τους αγκαλιάζουν και μετά βγαίνουν και μιλούν κατά της Τουρκίας. «Πρέπει να είναι ειλικρινείς», τόνισε.

Οι ΗΠΑ είναι θετικές για τα F-16

Αναφερόμενος στα εμπόδια που θέτουν κάποιοι για την αγορά F-16, ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε το ελληνικό λόμπι.

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία μέλους του Κογκρέσου ελληνικής καταγωγής. Δεν είναι ένας δεσμευτικός κανόνας. Στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση από τη Γερουσία. Θα συνδυάσουν τις δύο αποφάσεις και μετά θα θεσμοθετηθεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι θετική. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα αγοράσουμε τα F-16 υπό όρους. Θα το αγοράσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε όπου μπορούμε. Αναμένουμε τη θετική προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα των F-16 για να πείσει το Κογκρέσο».

Πηγή: sigmalive.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία - Ντάρια Ντούγκινα: πλήθος κόσμου στην κηδεία της (εικόνες)

Κορονοϊός - Όμικρον: Οι περισσότεροι φορείς δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί

Άρτα: Διασωληνωμένο 4χρονο αγοράκι μετά από πτώση