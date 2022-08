Κοινωνία

Κόρινθος - Πνιγμός 6χρονης: “γλίστρησε από τα χέρια μου”, λέει ο πατέρας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιγραφή του πατέρα για το μοιραίο περιστατικό και τα ερωτηματικά.

Ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από τον θάνατο της 6χρονης, που πνίγηκε, μπροστα στα μάτια του πατέρα της το μεσημέρι της Δευτέρας στο Καλαμάκι Κορινθίας.

Ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στον εισαγγελέα και στον ανακριτή Κορίνθου για να απολογηθεί, καθώς του ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του στον εισαγγελέα ο πατέρας είπε η 6χρονη κόρη του φορούσε σωσίβιο, και είχε μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Στη συνέχεια, προσπάθησε να ανεβάσει την κόρη του πάνω σε μια δεμένη βάρκα και όπως ισχυρίστηκε, του γλίστρησε από τα χέρια, της έφυγε το σωσίβιο από τη μέση και η μικρή βρέθηκε στο βυθό, σε βάθος 6μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekorinthos.gr όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν κοντά στην 6χρονη είδαν ότι φορούσε τα ρούχα της και το ένα από τα δύο παππούτσια της.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό:

"Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, 6χρονο αλλοδαπό κορίτσι, στην παραλία Καλαμακίου Σαρωνικού κόλπου Ισθμίων.

Η ανωτέρω εντοπίστηκε από υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος αρχικά της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια η 6χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίων του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί τη προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ συνελήφθη ο πατέρας για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ."

Πηγή: ekorinthos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεπτέμβριος - Ρεύμα: η επιδότηση για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Σταϊκούρας για ΔΕΘ: πολλά και κοστολογημένα τα μέτρα στήριξης

Ρωσία - Ντάρια Ντούγκινα: πλήθος κόσμου στην κηδεία της (εικόνες)