Παρακολουθήσεις - Οικονόμου: Η κυβέρνηση δεν θέλει καμία απολύτως σκιά στην υπόθεση

Τι είπε για την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, την διερεύνηση της υπόθεσης και την στάση της κυβέρνησης. "Πυρά" από την αντιπολίτευση.



Για τις εξελίξεις γύρω από την επισύνδεση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη μίλησε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου στην εισαγωγική του τοποθέτηση είπε ότι «η θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τόσο τη νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και την απόπειρα παράνομης παρακολούθησής του μέσω κακόβουλου λογισμικού, είναι ξεκάθαρη: Όπως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, θέλουμε την πλήρη διερεύνηση όλων όσων αφορούν στη νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αυστηρά στο πλαίσιο που προβλέπουν ο νόμος και ο κανονισμός της Βουλής, μιας και η φύση των ζητημάτων αυτών είναι ιδιαίτερη. Θέλουμε επίσης την πλήρη διερεύνηση της πιθανής λειτουργίας κακόβουλων λογισμικών και εντός της ελληνικής Επικράτειας, στο πλαίσιο της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, παρότι - όπως έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει - οι ελληνικές κρατικές Αρχές ουδεμία σχέση έχουν με τα λογισμικά αυτά.»

Στην συνέχεια ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση θεωρεί ότι, παράλληλα με τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας και σε βάθος χρόνου, ώστε να εντοπιστούν διαχρονικές αβλεψίες και θεσμικά κενά, αλλά και να διατυπωθούν βελτιωτικές προτάσεις για το μέλλον. Λέμε, λοιπόν, ναι στη διερεύνηση του παρόντος και πιστεύουμε ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν νοείται μόνο αξιολόγηση του συγκεκριμένου μεμονωμένου περιστατικού, χωρίς να γίνεται έρευνα των συστημικών και διαχρονικών παθογενειών που οδήγησαν στο περιστατικό αυτό. Όχι για να προβούμε στους οποιουσδήποτε συμψηφισμούς - μακριά από μας η λογική των οποιονδήποτε συμψηφισμών - αλλά γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προκύψει κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα για το μέλλον».

«Η κυβέρνηση μας εγγυάται το χειρισμό του ζητήματος με τη μέγιστη θεσμική προσήλωση, με σοβαρότητα και με γνώμονα την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και των θεσμών της Δημοκρατίας μας. Έτσι θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα για τα ζητήματα αυτά, σε αντίθεση με κόμματα, κύκλους και χώρους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια υπαρκτή υπηρεσιακή αστοχία, για να προάγουν προσωπικές ή κομματικές στρατηγικές, προσωπικές ή κομματικές ατζέντες, σε βάρος της σταθερότητας και της ομαλότητας, μέσα σε ένα δυσχερέστατο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον», ανέφερε τέλος ο κ. Οικονόμου.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση φοβάται νέες αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις άλλων προσώπων και αν ο πρωθυπουργός έχει σκεφτεί την παραίτηση απάντησε: "Σε καμία περίπτωση. Ο πρωθυπουργός με τη δήλωσή του ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό και πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει καμία σκιά σε ότι αφορά τα ζητήματα αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στο θέμα της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη θα είναι θεσμικός. Θέλουμε πλήρη αποσαφήνιση και αυτή την τακτική θα ακολουθήσουμε σε αντίθεση με όλους όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την υπηρεσιακή αστοχία - κύκλους, χώρους, πρόσωπα, κόμματα - για να προάγουν τις δικές του προσωπικές η κομματικές ατζέντες. Η κυβέρνηση δημοκρατικά, θεσμικά όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και οι νόμοι θα συμβάλλει ώστε να μη μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή", υπογράμμισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αν δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο λάθος σε νόμιμες επισυνδέσεις απάντησε πως "δεν είναι σε γνώση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης καμία άλλη νόμιμη επισύνδεση πολιτικού προσώπου και από εκεί και πέρα και στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός και σε όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, το βασικό ζητούμενο είναι να βρούμε περισσότερα φίλτρα και ένα τρόπο καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδους ζητήματα". Ο κ. Οικονόμου είπε ότι αυτή είναι μια δύσκολη ισορροπία, ότι προφανώς το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε αδυναμίες και γι' αυτό και η κυβέρνηση επιμένει κατά τη διάρκεια των θεσμικών διαδικασιών το επόμενο διάστημα να συλλέξουμε εμπειρίες και απόψεις ανθρώπων που είχαν διαχειριστεί τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών και στο παρελθόν.

Με αφορμή άλλη ερώτηση σε ότι αφορά τη νομιμότητα της επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη απάντησε πως η Υπηρεσία και ανεξάρτητη εισαγγελική λειτουργός που είναι επιφορτισμένη με το να εγκρίνει αυτές τις κινήσεις αποφάσισε μέσα στο πλαίσιο του νόμου που ισχύει. "Οποιοσδήποτε έχει αμφιβολία για το αν ήταν νόμιμη η επισύνδεση οφείλει να κινηθεί και μέσω της δικαιοσύνης", πρόσθεσε ενώ σε παρεμφερές ερώτημα τόνισε πως για τη νομιμότητας της επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν έχουν γίνει παρακολουθήσεις άλλων πολιτικών προσώπων επανέλαβε πως πρώτη η κυβέρνηση είναι εκείνη που δεν θέλει καμία απολύτως σκιά και συμπλήρωσε ότι "δεν είναι σε γνώση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αντίστοιχο ζήτημα νόμιμης επισύνδεσης με αυτό του κ. Ανδρουλάκη". Μετά από σχετικό ερώτημα δήλωσε επίσης δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποιο αίτημα από θεσμό της ΕΕ για να δοθούν εξηγήσεις για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.

Για τις παραιτήσεις των κ.κ. Κοντολέων και Δημητριάδη είπε ότι οφείλονται στην ανάληψη της ευθύνης καθώς "η εξέλιξη στο ζήτημα της νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι".

Σημείωσε επίσης ότι από ένα μεμονωμένο περιστατικό πάμε στο άλλο άκρο αγνοώντας τη συμβολή της ΕΥΠ στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια.

Ερωτηθείς αν η ΝΔ θα ψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής απάντησε πως αυτό που σίγουρα θα κάνει είναι να τιμήσει την απόφασή της να δίνεται στην κοινοβουλευτική μειοψηφία η δυνατότητα να συστήνεται εξεταστική επιτροπή. "Δεν θα ευτελίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία καταθέτοντας ζήτημα για δεύτερη εξεταστική. Εμείς θέλουμε να βγει άκρη. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί σύγχυση και να γελοιοποιηθεί η διαδικασία", απάντησε. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση θεωρεί αυτονόητο ότι θα υπάρξει η δυνατότητα "να ακούσουμε και ανθρώπους που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης της ΕΥΠ στο παρελθόν, να δούμε αν στις ερωτήσεις που θα τους κάνουν μπορούν εκ του νόμου να απαντήσουν ή όχι, αν θα έδιναν παρόμοιες απαντήσεις με αυτές που θα δώσει ο κ. Κοντολέων και αν και επί των ημερών τους υπήρχαν ζητήματα". Και συμπλήρωσε: "Και όλα αυτά όχι στην προσπάθεια συμψηφισμών αλλά γιατί μέσα από τον εντοπισμό διαχρονικών παθογενειών θα διαμορφώσουμε τα κατάλληλα φίλτρα ώστε να μη ξαναζήσουμε τέτοια στο μέλλον".

Με αφορμή άλλη ερώτηση είπε ότι η παρουσία στην εξεταστική ανθρώπων που είχαν χειριστεί την ΕΥΠ στο παρελθόν θα βοηθήσει ενώ είπε ότι θα αξιολογηθεί αν θα κληθούν και στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

"Πυρά" από την αντιπολίτευση

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου επιβεβαίωσε σήμερα, εμμέσως πλην σαφώς, ότι παρακολουθούνται και άλλα πολιτικά πρόσωπα, όπως η εφημερίδα Καθημερινή είχε αποκαλύψει προ ημερών», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ειδικότερα, αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων ο κ. Οικονόμου «απάντησε ότι ‘δεν είναι σε γνώση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού αντίστοιχο ζήτημα με αυτό του κ. Ανδρουλάκη'». «Δηλαδή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «δεν απέκλεισε να υπάρχει παρόμοιο ζήτημα, αλλά αν υπάρχει ούτε αυτό είναι σε γνώση του κ. Μητσοτάκη». «Με άλλα λόγια, προεξόφλησε ότι και άλλες παρακολουθήσεις να αποκαλυφθούν, θα τις φορτώσει όλες στον αποπεμφθέντα Κοντολέοντα και στον ανιψιό του και μέχρι προχθές αντ/ αυτού, κ. Δημητριάδη», συνεχίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι αυτό «βολικό ακούγεται», όμως, σημειώνει, «ας γνωρίζει ότι, με βάση το Σύνταγμα, η ευθύνη του πρωθυπουργού, που μάλιστα είχε μεταφέρει την ΕΥΠ στο δικό του γραφείο, είναι αντικειμενική και αμετάθετη».

Η αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι από την απάντηση του κ. Οικονόμου προκύπτει ένα ερώτημα: «Ας υποθέσουμε ότι όντως ο κ. Μητσοτάκης είναι εγκληματικά επικίνδυνος και δεν γνωρίζει, αλήθεια δεν είχε την περιέργεια όταν απέπεμψε τους κ.κ. Δημητριάδη και Κοντολέοντα να τους ρωτήσει εάν η ΕΥΠ παρακολουθούσε και άλλους πολιτικούς; Πήρε κάποια απάντηση; Και αν ναι, ποια ήταν αυτή;». Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «σε κάθε περίπτωση, είναι τόσο βαθιά ένοχος που κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, τον αποκαλύπτει ακόμη περισσότερο».

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου στον ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του στο Twitter. "Στον ΣΥΡΙΖΑ ή στερούνται και τη στοιχειώδη ικανότητα κατανόησης μιας ξεκάθαρης δήλωσης ή κατά την πάγια τακτική τους διαστρεβλώνουν" , έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ ή στερούνται και τη στοιχειώδη ικανότητα κατανόησης μιας ξεκάθαρης δήλωσης ή κατά την πάγια τακτική τους διαστρεβλώνουν. — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) August 23, 2022

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Όπως τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, το ΚΚΕ συμφωνεί στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανάγκη στο σχετικό αίτημα, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, να συμπεριληφθούν σαφώς τόσο η υπόθεση της παρακολούθησης δημοσιογράφων όσο και η υπόθεση “συνακροάσεων-υποκλοπών” στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες και συγκεκριμένα στοιχεία ήδη από το 2016. Από κει και πέρα, η πρόταση της ΝΔ για μια δεκαετή επέκταση του χρόνου διερεύνησης της εξεταστικής επιτροπής, χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά και χωρίς στοιχεία, μοναδικό στόχο έχει να “πετάξει την μπάλα στην εξέδρα” για να βγει η κυβέρνηση της ΝΔ απ’ τη δύσκολη θέση του υπόλογου για όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί. Πάνω απ’ όλα το ΚΚΕ θα επιχειρήσει να αναδείξει το σκοτεινό κι επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχουν ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα, το οποίο στρώνει το έδαφος για πρακτικές παρακολούθησης και παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών.»

Στο θέμα των υποκλοπών αναφέρεται, με ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης. «Το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να ιδωθεί συνολικά στο πλαίσιο της αυταρχικοποίησης του μνημονιακού κράτους», σημειώνει ο Μ. Κριθαρίδης.





