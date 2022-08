Οικονομία

Καταλύματα - εστίαση: “Απογειώθηκε” ο τζίρος το β’ τρίμηνο

Ποιες περιοχές ξεχώρισαν. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.



Στα 2,051 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων το δεύτερο τρίμηνο 2022, καταγράφοντας τριψήφια άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 2.051.499.115 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 238,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (605.517.814 ευρώ).

Αύξηση σχεδόν 400% στην Κω



Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0% η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (399,6%) και η μικρότερη αύξηση (125,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

«Άλμα» τζίρου 70% στην εστίαση



Σημαντική άνοδο τζίρου είδαν και οι επιχειρήσεις εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με τον κύκλο εργασιών του κλάδου το δεύτερο τρίμηνο του 2022 να σκαρφαλώνει στο 1,931 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 70,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (275,8%) και η μικρότερη αύξηση (32,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Η εικόνα τον Ιούνιο



Ανοδικά κινήθηκε ο τζίρος των καταλυμάτων και των επιχειρήσεων εστίασης και τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 1,008 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 174,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 367.247.183 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 221.518.425 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 56,0% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 141.979.349 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 1,229 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 141,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, όπου είχε ανέλθει σε 509.226.532 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2021 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (325,5%) και η μικρότερη αύξηση (58,0%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

