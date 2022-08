Πόλεμος στην Ουκρανία - Μακρόν: κανένα πνεύμα συμβιβασμού απέναντι στη Ρωσία

Κόσμος

Απόλυτος είναι ο Γάλλος Πρόεδρος απέναντι στη στάση που πρέπει να κρατήσουν τα κράτη προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα από την διεθνή κοινότητα να μην επιδείξει «καμία αδυναμία, κανένα πνεύμα συμβιβασμού» απέναντι στην Ρωσία, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται αύριο στον έβδομο μήνα.

«Δεν μπορούμε (...) να δείξουμε καμία αδυναμία, κανένα πνεύμα συμβιβασμού, διότι αφορά την ελευθερία όλων μας και την ειρήνη σε όλες τις πλευρές του πλανήτη», δηλώνει σε βιντεομήνυμά του στην σύνοδο κορυφής της «Πλατφόρμας της Κριμαίας», στην οποία συμμετέχουν τα κράτη που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε για μία ακόμη φορά την Ρωσία «να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να αποσύρει τα στρατεύματά της από το σύνολο του ουκρανικού εδάφους και να επιλέξει την διπλωματία για την αποκατάσταση της ειρήνης».

Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την μάχη της Ουκρανίας διαχρονικά, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας απευθυνόμενος στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ενωση, μαζί με πολλούς συμμάχους και φίλους της Ουκρανίας, κάνουν τα αναγκαία για να υποστηρίξουν την μάχη σας», είπε.

«Η αποφασιστικότητά μας δεν έχει αλλάξει και είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε αυτήν την προσπάθεια διαχρονικά», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

