Ρεύμα: Όφελος 80% από την επιδότηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Παραδείγματα για το πόσο ωφελούνται ένα νοικοκυριό και μια μικρομεσαία επιχείρηση, μετά τις επιδοτήσεις.



Όφελος της τάξης του 80% προκύπτει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την εφαρμογή των επιδοτήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

Ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 400 KWh/μήνα χωρίς την κρατική επιδότηση θα πλήρωνε 315 ευρώ, ενώ με την κρατική επιδότηση η χρέωση μειώνεται στα 60 ευρώ. Αντίστοιχα, μια μικρομεσαία επιχείρηση με εγκατάσταση ισχύος μέχρι 35 KVa, με κατανάλωση 2.000 KWh/μήνα θα πλήρωνε χωρίς την κρατική επιδότηση 1.600 ευρώ, ενώ με την κρατική επιδότηση θα πληρώσει 392 ευρώ.

Η επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου (αφορά περίπου έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές) διαμορφώνεται σε 639 ευρώ/MWh.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής η επιδότηση ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ/MWh.?

Η ανακοίνωση του Κώστα Σκρέκα «Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα στο γεωπολιτικό και οικονομικό πεδίο πρόκειται να έχουμε ένα χειμώνα γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην επάρκεια εφοδιασμού και τις τιμές της ενέργειας. Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών και τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαία παραδείγματα τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και στη Γαλλία, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Gazprom ότι θα σταματήσει εντελώς τη ροή φυσικού αερίου για τρεις ημέρες λόγω συντήρησης, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι τιμές του φυσικού αερίου χθες να κινηθούν πάνω από τα 270 ευρώ/MWh. Στην Ελλάδα, σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, προνοήσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, κινούμενοι σε δύο κατευθύνσεις. Εξασφαλίζοντας την επάρκεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών για την έμπρακτη στήριξη των νοικοκυριών και των επαγγελματιών απέναντι στην τροφοδοτούμενη ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά τα επιτυγχάνουμε, κινούμενοι σε τρεις άξονες: 1- Θέτοντας σε ισχύ νέα ρυθμιστικά μέτρα, όπως το μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από την ηλεκτροπαραγωγή, τη διαφάνεια στις τιμές που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές και τη διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή παρόχου αζημίως. 2- Προωθώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών και δράσεων, όπως η νέα πλωτή δεξαμενή στη Ρεβυθούσα, ο νέος πλωτός τερματικός σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η αλματώδης αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο διπλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής. 3- Δημιουργώντας το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, προκειμένου να λαμβάνουμε μέτρα οικονομικής στήριξης όλων των νοικοκυριών και των επαγγελματιών σε μηνιαία βάση. Ήδη κατά τις πρώτες 41 ημέρες λειτουργίας του Νέου Μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων από τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράξαμε 1 δισ., 21 εκατ. ευρώ τα οποία κατευθύνθηκαν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την ενίσχυση των επιδοτήσεων στους καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε από το Σεπτέμβριο, ένα μόνιμο μηχανισμό αντιστάθμισης κινδύνου, ο οποίος θα τροφοδοτείται από ένα νέο αποθεματικό λογαριασμό. Σε αυτόν θα κατευθύνεται μια εισφορά η οποία θα περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ΥΚΩ και δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό/KWh για τους οικιακούς καταναλωτές. Με αυτό το εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, θωρακίζουμε και προστατεύουμε τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις. Ταυτόχρονα όμως προχωρούμε και σε εξορθολογισμό των χρεώσεων ΥΚΩ, καθώς μειώνουμε έως 70% την επιβάρυνση σε οικιακά τιμολόγια που έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή -για παράδειγμα- έχουν αντικαταστήσει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο με ρεύμα, για τη θέρμανσή τους. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης, θα μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ. Είναι αντιληπτό ότι διανύουμε μια περίοδο διεθνούς κρίσης που έχει εκτινάξει τις τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη σε πρωτόγνωρα επίπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών, συνεπώς και της χώρας μας. Για αυτό, η δέσμευση της Κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα δίχτυ προστασίας που θα βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξαιρετικές καταστάσεις, συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα για αυτό τον μήνα η Κυβέρνηση θα διαθέσει 1,9 δισ. ευρώ, για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Α! Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Νοικοκυριά Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Αφορά σε περίπου έξι εκατομμύρια οικιακές παροχές. Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο απορροφούμε το 94% της αύξησης στα νοικοκυριά με την επιδότηση να φθάνει τα 639 ευρώ/ MWh .

Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ ανέρχεται στα 677 ευρώ τον Σεπτέμβριο απορροφώντας σχεδόν το 100% της αύξησης. Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται στα 748 εκατ. ευρώ. Β! Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος μέχρι 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής η επιδότηση ορίζεται για τον Σεπτέμβριο στα 604 ευρώ/MWh απορροφώντας το 89% της αύξησης. Το μέτρο αυτό αφορά σε 1.250.000 επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιία κλπ και υπολογίζεται στα 401 εκατ. ευρώ για τον Σεπτέμβριο. Για όλες τις υπόλοιπες εμπορικές και βιομηχανικές παροχές με ισχύ > 35kVA η επιδότηση ανέρχεται στα 342 ευρώ/MWh. Για το Αγροτικό Τιμολόγιο η επιδότηση προσδιορίζεται στα 639 ευρώ/MWh απορροφώντας το 90% της αύξησης. Η απλή ανάγνωση των αριθμών καταδεικνύει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση, η οποία εξαντλεί κάθε οικονομική δυνατότητα, προκειμένου να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος και να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών, απέναντι σε μια πρωτοφανή σε μέγεθος και άγνωστη σε διάρκεια ενεργειακή κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική θωράκισης των καταναλωτών, η οποία καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή και αποτελεσματική οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και τον μηχανισμό στήριξης των πολιτών που έχουμε θέσει σε λειτουργία».