Τεντόγλου - Hayate στον ΑΝΤ1: Με ενέπνευσε για το γκράφιτι γιατί πίστεψε στον εαυτό του (βίντεο)

Ο καλλιτέχνης Hayate δημιούργησε το ξεχωριστό γκράφιτι δίνοντας χρώμα και ζωή σε έναν μισοκατεστραμμένο τοίχο.



Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι που απεικονίζει το ''βασιλιά του μήκους'' Μίλτο Τεντόγλου δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον καλλιτέχνη Hlias Stylos Hayate.

«Αυτό που με ενέπνευσε είναι ότι πίστεψε στον εαυτό του δεν άκουσε κανέναν δεν είναι ο μόνος που κέρδισε χρυσά. Ο λόγος που το έκανα είναι ότι ο χρόνος περνάει και ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει πρέπει να το αποτυπώσουμε σε ένα τοίχο και ψιλοκατεστραμμένος να είναι», δήλωσε στον ΑΝΤ1 Hlias Stylos Hayate.

Με μεγάλους χρυσούς αριθμούς είναι γραμμένο στο σχέδιο το ιστορικό πια άλμα των 8,52μ. που έφερε τον Τεντόγλου στην κορυφή για άλλη μία φορά. Ο αθλητής ''πέταξε'' και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο.

«Ότι γράφεται με χρυσά γράμματα μένει ανεξίτηλο στο χρόνο. Ένα ωραίο παράδειγμα για το ποια πρέπει να είναι τα πρότυπα στην εποχή μας», ανέφερε ακόμα ο Hlias Stylos Hayate.

Ο ολυμπιονίκης είναι ζωγραφισμένος στα χρώματα της γαλανόλευκης. Η φιγούρα του δεσπόζει ανάμεσα στο βαθύ λευκό χρώμα και το ανοιχτό και σκούρο μπλε.

«Δεν είναι ο τέλειος τοίχος και λέω όπως ο Τεντόγλου προσπάθησε και κατάφερε να κάνει 8.52 άλμα έτσι και εγώ θα δημιουργήσω σε ένα τέτοιο τοίχο», σημείωσε ακόμα ο Hlias Stylos Hayate.

Ένα γκράφιτι που η Καλαμαριά και ολόκληρη η Ελλάδα θα θυμάται και θα θαυμάζει για καιρό.

