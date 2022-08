Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι θάνατοι και τα κρούσματα στην Ελλάδα

Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ.



Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 23/08/2022 (ώρα 13.00), έχουν διαγνωστεί συνολικά 87 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά τα 52 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 35 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα (23/08/2022, ώρα 13.00), διαγνώσθηκαν 27 νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί 5 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 77 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 85 έτη), με υποκείμενα νοσήματα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι τα 72 έτη (εύρος: 14 – 90 ετών).

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι θεράποντες ιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τα περιστατικά, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση του ιού του ΔΝ (i. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ii. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, iii. Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, iv. Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης-ΠΑΓΝΗ).

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ:

