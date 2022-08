Υγεία - Περιβάλλον

Βέροια - 6χρονος με εγκεφαλική αιμορραγία: Αποσωληνώθηκε και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη

Ευχάριστα νέα για τον μικρό Νικόλα που λίγες ημέρες πριν στήθηκε "γέφυρα ζωής" από την ΕΛΑΣ για την εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Χαρμόσυνα είναι τα νέα για τον μικρό Νικόλα, που μεταφέρθηκε με εγκεφαλική αιμορραγία από τη Βέροια στο ΑΧΕΠΑ και από εκεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση της υγείας του είναι βελτιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα, αποσωληνώθηκε και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη ενώ μάλιστα, έχει νευρολογική επαφή με το περιβάλλον.

Οι θεράποντες ιατροί του ανήλικου παιδιού είναι συγκρατημένοι και αναμένουν την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του τα επόμενα 24ωρα.

Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, η κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ ήταν μεγάλη, προκειμένου ο μικρός Νικόλας να φτάσει άμεσα στο νοσοκομείο, καθώς κάθε δευτερόλεπτο θεωρείτο εξαιρετικά κρίσιμο για τη ζωή του, αφού ήταν σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση. Έτσι στήθηκε μια μεγάλη «γέφυρα ζωή» με μοτοσυκλέτες και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. να παραλαμβάνουν στις 5 το απόγευμα το ασθενοφόρο από την περιοχή της Σίνδου και να το συνοδεύουν έως το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Παρόλο που η πομπή διέσχισε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί φρόντισαν να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και ως εκ τούτου έφτασαν ταχύτατα στο νοσοκομείο.

