Ουάσιγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε σταθμό του μετρό στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Ήταν γύρω στις 15:20 (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό του μετρό.

Όταν έφθασαν αστυνομικοί, βρήκαν έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο, χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Μια γυναίκα που είχε τραυματιστεί ελαφρά δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του NBC, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης, τα κίνητρα της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

