Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί».

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε το βράδυ της Τρίτης στο Κερατσίνι, είχε σαν αποτέλεσμα την καθίζηση του οδοστρώματος, στην οδό Τριπόλεως από το ύψος της οδού Ιππολύτου έως την οδό Αμαζόνων, στο Κερατσίνι.

Η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί», βρέθηκε με το πρώτο φως της ημέρας στην περιοχή και κατέγραψε τις εικόνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τρύπα στο οδόστρωμα έχει βάθος περίπου 50 εκατοστά΄.

