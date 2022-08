Κοινωνία

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο: Σήμερα η απολογία του πατέρα

Πολλά ερωτηματικά για την τραγωδία. Τι δήλωσε ο πατέρας στο Λιμενικό.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν στο Καλαμάκι με ένα εξάχρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του από πνιγμό μέσα στη θάλασσα, αναμένεται να «φωτίσει» με την σημερινή του απολογία στον ανακριτή ο πατέρας του παιδιού.

Από το Λιμενικό έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ ο πατέρας, δήλωσε χθες στους λιμενικούς ότι είχε βάλει στο παιδί του σωσίβιο και κολυμπούσε μαζί του στο νερό.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι προσπάθησε να ανεβάσει την κόρη του πάνω σε μια δεμένη βάρκα αλλά του γλίστρησε από τα χέρια, της έφυγε το σωσίβιο από τη μέση και η μικρή βρέθηκε στο βυθό σε βάθος 6 μέτρων, με τον πατέρα της να δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να βουτήξει για να σώσει το παιδί καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με άσθμα.

Σύμφωνα με όσα είπε, βγήκε στη στεριά να αναζητήσει βοήθεια, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν είχε μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο και περπάτησε αρκετή ώρα για να βρει κάποιον.

Τελικά, η εντοπίστηκε από ψαροντουφεκά κάτω από μια βάρκα, ο οποίος την έβγαλε στη στεριά και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

