Κοινωνία

Πάρος: Επιχειρηματίας ζήτησε πίσω από εργαζόμενο... το επίδομα αδείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε εργαζόμενη στο νησί της Πάρου. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε νεαρή εργαζόμενη στο νησί της Πάρου.

Η καταγγέλουσα μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και είπε "είχαμε δώσει ραντεβού με την επιχειρηματία στην τράπεζα για να καταβάλλει τα χρήματα στο λογαριασμό μου. Ο κ. Χότζογλου μου είπε αμέσως μόλις βγω από την τράπεζα να μην της δώσω πίσω τα χρήματα όπως μου είχε ζητήσει, αλλά να τον καλέσω στο τηλέφωνο" και συνέχισε λέγοντας "αμέσως μετά από αυτό το τηλέφωνο δεν μου τα ζήτησε πίσω τα χρήματα, ένα ποσό που άγγιζε τα 900 ευρώ".

Η εργαζόμενη ανέφερε πως δεν μποορούσε η ίδια να αντιδράσει σε αυτό, καθώς όπως είπε "είμαι σε ένα ξένο μέρος μόνη μου, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να μου συμβεί"

Στην εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Χότζογλου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων για το περιστατικό αναφέροντας πως "η συγκεκριμένη επιχειρηματίας είναι γνωστή γιατί δεν δίνει ποτέ ούτε επιδόματα ούτε δώρα".





Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)

Ουάσιγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό

Τέξας: Η ξηρασία αποκάλυψε ίχνη δεινοσαύρων σε κοίτη ποταμού





















Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)

Ουάσιγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό

Τέξας: Η ξηρασία αποκάλυψε ίχνη δεινοσαύρων σε κοίτη ποταμού