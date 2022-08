Κόσμος

Νάνσι Πελόζι: Ο σύζυγός της οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Τι πρόστιμο του επιβλήθηκε και τι απάντησε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Ποινή φυλάκισης πέντε ημερών επιβλήθηκε στον σύζυγο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημοκρατικής Νάνσι Πελόζι, αλλά και πρόστιμο 6.800 δολαρίων, αφού παραδέχτηκε την ενοχή του ότι προκάλεσε τραυματισμό, καθώς οδήγησε μεθυσμένος στην Κομητεία Νάπα της Καλιφόρνιας.

Ωστόσο, ο 82χρονος Πολ Πελόσι θα αποφύγει την επιβολή περαιτέρω φυλάκισης του, καθώς ο δικαστής του αναγνώρισε τις τέσσερις ημέρες που παρέμεινε φυλακισμένος, μετά τη σύλληψή του και τον διέταξε να εργαστεί συνεχόμενα για οκτώ ώρες παρέχοντας κοινωνική εργασία, για τη μία ημέρα φυλάκισης που απομένει, αναφορικά με το σύνολο των ημερών φυλάκισης που του επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Αμάντα Μπέβινς.

Ο Πολ Πελόσι

Η Μπέβινς κατέθεσε την παραδοχή της ενοχής του Πελόζι, για λογαριασμό του πελάτη της, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας της Νάπα, ενώ ο κατηγορούμενος επέλεξε να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο για τη διαδικασία, καθώς η παρουσία του δεν ήταν απαραίτητη από το νόμο, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας.

Ο Πολ Πελόζι, που είναι διευθυντικό στέλεχος στον τομέα της επένδυσης οικονομικών κεφαλαίων, συνελήφθη με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά την εμπλοκή του σε μία σύγκρουση δύο οχημάτων στη λεγόμενη Περιοχή του Κρασιού στην Καλιφόρνια τον Μάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Porsche που οδηγούσε ο Πελόσι συγκρούστηκε με ένα όχημα Jeep, όταν προσπάθησε να διασχίσει έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Από τη σύγκρουση των οχημάτων δεν προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός.

Η σύζυγος του, που εκλέγεται στην Καλιφόρνια βρίσκονταν στο Ροντ Άιλαντ, όταν έγινε η σύγκρουση των οχημάτων, για μία ομιλία της, στην τελετή αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Brown University.

Υπό το πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τους εισαγγελείς για την εξεύρεση συμβιβασμού στην υπόθεση, ο δικαστής Τζόζεφ Σόλγκα δέχθηκε χθες την παραδοχή ενοχής του Πολ Πελόσι για τη διάπραξη απλού πλημμελήματος και την πρόκληση τραυματισμού υπό την επήρεια αλκοόλ.

