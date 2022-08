Φλόριντα: άνδρες σκοτώνουν με μαχαίρι καρχαρία (βίντεο)

Η πράξη τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media. Η τοπική επιτροπή για την προστασία άγριας ζωής (FWC) εξήγησε ότι έχει ενημερωθεί για το βίντεο και ότι δεν θεωρεί ότι παραβιάστηκε κάποιος νόμος.



Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στα social media ένα βίντεο που δείχνει δύο άνδρες να σέρνουν έναν καρχαρία σε μια παραλία της Φλόριντα και να τον σκοτώνουν με μαχαίρι.

Μια γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό, η Μαριάνα Σαμπογκάλ, κατέγραψε σε βίντεο την πράξη των δύο ανδρών και τη συνομιλία της μαζί τους στις 19 Αυγούστου, στην New Smyrna Beach.

«Μπορείτε σας παρακαλώ να τον ξαναρίξετε στη θάλασσα; Δεν πρέπει να φέρεστε έτσι στα ζώα», ακούγεται να λέει η Σαμπογκάλ στην αρχή του βίντεο, που έγινε viral. Στη συνέχεια, όταν ο ένας από τους δύο άνδρες ετοιμάζεται να σκοτώσει τον καρχαρία, η γυναίκα του ζητά ξανά να σταματήσει και εκείνος της επισημαίνει ότι αυτό που κάνει δεν είναι παράνομο.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μπήγει το μαχαίρι στο κεφάλι του καρχαρία που εμφανίζεται να σπαρταράει στην άμμο. «Το απολαμβάνεις αυτό;» ρωτά η Σαμπογκάλ τον άνδρα με το μαχαίρι και εκείνος της απαντάει ότι ο λόγος που σκοτώνει το ζώο είναι για να ταϊσει την οικογένειά του.

Μετά από λίγη ώρα, και ενώ η λογομαχία συνεχίζεται, το μαχαίρι μπήγεται ξανά στο κεφάλι του ζώου, που ακόμα δεν έχει ξεψυχήσει. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το βίντεο τελειώνει.

Η Σαμπογκάλ πόσταρε το βίντεο στα social media όπου έχει συγκεντρώσει τα τελευταία 24ωρα πολλά views και κοινοποιήσεις. Ένας από τους χρήστες που το κοινοποίησε επικρίνοντας σφοδρά τους δύο άνδρες ήταν ο δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού καναλιού, Λούις Αγκίρε.

Σε μια δήλωση στον ειδησεογραφικό σταθμό WESH 2 της Φλόριντα, η τοπική επιτροπή για την προστασία άγριας ζωής (FWC) εξήγησε ότι έχει ενημερωθεί για το βίντεο και ότι δεν θεωρεί ότι παραβιάστηκε κάποιος νόμος. «Είναι συνήθης πρακτική για τους ψαράδες να θανατώνουν τους καρχαρίες για ηθικούς λόγους και λόγους ασφαλείας. Οι ενέργειες στο βίντεο δεν ερευνώνται αφού δεν υπήρξε παραβίαση της πολιτειακής νομοθεσίας σχετικά με τη μέθοδο ψαρέματος».

