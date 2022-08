Κοινωνία

Λίμνη Μπελέτσι: κουτί αναψυκτικού σφηνώθηκε στο ράμφος πάπιας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση και επέμβαση της ΕΜΑΚ αλλά και των φιλοζωϊκών οργανώσεων για να διασωθεί μια πάπια στη λίμνη Μπελέτσι.

Η κινητοποίηση και επέμβαση της ΕΜΑΚ αλλά και των φιλοζωϊκών οργανώσεων χρειάστηκε για να διασωθεί μια πάπια στη λίμνη Μπελέτσι. Στο ράμφος του άτυχου ζώου είχε σφηνώσει ένα κουτί και ήταν απαραίτητη να αφαιρεθεί άμεσα προκειμένου να φάει.

SOS για τη διάσωση της πάπιας έστειλαν οι εθελοντές της ομάδας Εθελοντές Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου Αττικής, που την εντόπισαν και προσπάθησαν να την προσεγγίσουν αλλά δεν μπόρεσαν.

Έτσι ήταν πολύτιμη η βοήθεια από την Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν θα γίνει ο βαρκάρης των λαθροδιακινητών

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)

Ουάσιγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό