Κοινωνία

Ελπιδοφόρος: Επίσκεψη στην Χίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μεταξύ άλλων, θα αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τη Χίο επισκέπτεται από τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.

Ο αρχιεπίσκοπος θα τελέσει Θεία Λειτουργία την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, στη μνήμη των Χίων Πατριαρχών Ιωακείμ Β' και Δ' καθώς και Κωνσταντίνου του Ε΄ του Βαλιάδη.

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ο κ.κ. Ελπιδοφόρος θα αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: Η βροχή άνοιξε τον δρόμο στα δύο (εικόνες)

Ουάσιγκτον: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του μετρό

Τέξας: Η ξηρασία αποκάλυψε ίχνη δεινοσαύρων σε κοίτη ποταμού