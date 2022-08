Οικονομία

Σταϊκούρας: Αρχές Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις για το πακέτο της ΔΕΘ

Τι είπε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Την δέσμευση της κυβέρνησης ότι η στήριξη της κοινωνίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, θα συνεχιστεί για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές στην ενέργεια επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3

Παράλληλα αναφερόμενος στο πακέτο της ΔΕΘ τόνισε ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές του επόμενου μήνα και συνεκτιμηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν στην οικονομία και σημείωσε ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό.

Παράλληλα σημείωσε ότι όσο περισσότερος δημοσιονομικός χώρος απορροφάτε για τη στήριξη για την ενεργεία, τόσο στερούνται πόροι για αλλά μέτρα στήριξης.

Για τα έσοδα από τον τουρισμό, ο υπουργός είπε ότι έχουν φτάσει στο 95% των εσόδων του 2019 και μάλλον θα ξεπεράσουν κι εκείνα του 2019.

Σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η Κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις ενώ όπως είπε στις αρχές του 2023 μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα πάρει αυξήσεις.

Τόνισε ακόμη ότι είναι δέσμευση της κυβέρνησης η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους Δημοσίους Υπάλληλους και τους συνταξιούχους από την αρχή του νέου έτους.

