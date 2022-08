Οικονομία

Ευρώ: Κάτω από το 1 δολάριο η ισοτιμία

Δείτε πως διαμορφώνονται οι ισοτιμίες του ευρώ, με το γεν, τη στερλίνα και το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,18% και διαμορφώνεται στα 0,9955 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 135,9940 γεν, στο 0,8414 με τη στερλίνα και στο 0,9587 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 136,6270 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση 0,04 % και διαμορφώνεται στα 1,1829 δολάρια.

