Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Τι θα πρέπει να προσέξουμε.

Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας από απόψε έως και αύριο το βράδυ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λόγω των υψηλών ποσών βροχής και της ραγδαιότητας των φαινομένων, το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους.

Ιδιαίτερα θα πληγούν τις επόμενες ώρες, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκης και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, κυρίως η Λήμνος, η Σαμοθράκη και η Θάσος. Στην κεντρική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας και τα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλονίκης.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται επισης στις Σποράδες, τη Θεσσαλία (κυρίως τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας), την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (κυρίως το νομό Φθιώτιδας).

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Α. Για τα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας

και της Θράκης και τα νησιά του βορείου Αιγαίου (κυρίως τη Λήμνο, τη

Σαμοθράκη και τη Θάσο) από σήμερα νωρίς το βράδυ έως τις πρωινές

ώρες αύριο Πέμπτη.

Β. Για την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Χαλκιδικής,

Πιερίας και Ημαθίας καθώς και για τα παραθαλάσσια τμήματα του νομού

Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες

αύριο Πέμπτη.

Γ. Για τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (κυρίως τους νομούς Μαγνησίας και

Λάρισας), την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της

ανατολικής Στερεάς (κυρίως το νομό Φθιώτιδας) από σήμερα τη νύχτα

έως και αύριο το βράδυ της Πέμπτης.

