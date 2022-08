Κόσμος

Μακρόν: Τέλος στην εποχή της αφθονίας και της ανεμελιάς

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, προειδοποίησε τους συμπατριώτες του, για τον επερχόμενο χειμώνα…

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα τους Γάλλους για «τη μεγάλη ανατροπή» που σηματοδοτεί τη φετινή επιστροφή από τις θερινές διακοπές, με «το τέλος της αφθονίας», «των βεβαιοτήτων» και «της ανεμελιάς».

«Βιώνουμε μια μεγάλη ανατροπή», υπογράμμισε ο αρχηγός του κράτους ως προοίμιο στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις θερινές διακοπές που πραγματοποιείται σήμερα στο προεδρικό μέγαρο, επικαλούμενος την πρόσφατη «σειρά σοβαρών κρίσεων», από την Ουκρανία μέχρι την ξηρασία.

«Η στιγμή που ζούμε μπορεί να μοιάζει διαρθρωμένη από μια σειρά σοβαρών κρίσεων (...) και θα μπορούσαν μερικοί να θεωρήσουν ότι η μοίρα μας είναι να διαχειριζόμαστε αιωνίως κρίσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πιστεύω από την πλευρά μου πως αυτό που ζούμε είναι μάλλον της τάξης μιας μεγάλης ανατροπής ή μιας μεγάλης αναστάτωσης», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των υπουργών, η οποία κατ' εξαίρεση αναμεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Την στιγμή που, αντιμέτωποι μ' αυτή την κατάσταση, «οι συμπατριώτες μας μπορεί να αντιδρούν με πολλή ανησυχία», ο Μακρόν κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης «να λένε τα πράγματα», να τα «κατονομάζουν με πολλή σαφήνεια και χωρίς καταστροφολογίες».

«Περιμένω από την κυβέρνηση να σεβαστεί το λόγο που έχει δοθεί και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι του έθνους», πρόσθεσε.

«Αυτό που επιθυμώ να μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, είναι να επαναβεβαιώσουμε μια πολύ ισχυρή ενότητα της κυβέρνησης, των δυνάμεων της πλειοψηφίας» γύρω «από μια πορεία που θα μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε την κυριαρχία μας, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία μας», πρόσθεσε.

Μπροστά «στην άνοδο ανελεύθερων καθεστώτων» και «την ενίσχυση των αυταρχικών καθεστώτων», ο πρόεδρος κάλεσε τους υπουργούς του να επιδεικνύουν «σοβαρότητα», «αξιοπιστία» και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό της «δημαγωγίας».

«Είναι εύκολο να υποσχόμαστε τα πάντα, μερικές φορές να λέμε τα πάντα και ό,τι τύχει. Ας μην υποκύπτουμε σ' αυτούς τους πειρασμούς, είναι ο πειρασμός της δημαγωγίας. Ανθούν σήμερα σε όλες τις δημοκρατίες, σε ένα περίπλοκο κόσμο που φοβίζει. Μπορεί να εξακολουθεί να φαίνεται γοητευτικό να λέει κάποιος αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν (...), όμως πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε και να θέτουμε το ερώτημα αν είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο», πρόσθεσε ο Μακρόν χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.

