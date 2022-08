Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ο Κούγιας είναι ο δικηγόρος μου από σήμερα

Με εξουσιοδότηση – δήλωση της, κάνει γνωστό πως καταργεί από σήμερα τους δικηγόρους που την εκπροσωπούσαν έως τώρα.

Με δήλωση της, η προφυλακισμένη για την υπόθεση των θανάτων των 3 παιδιών της στην Πάτρα, Ρούλα Πισπιρίγκου, κάνει γνωστό πως από σήμερα την εκπροσωπεί ο Αλέξης Κούγιας και καταργεί κάθε άλλο δικηγόρο που την εκπροσωπούσε έως σήμερα.

Η εξουσιοδότηση της κυρίας Πισπιρίγκου, δόθηκε στη δημοσιότητα από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια.

Η εξουσιοδότηση – δήλωση της Ρούλας Πισπιρίγκου

Η κάτωθι υπογράφουσα Σωτηρία Πισπιρίγκου του Ανδρέα, προσωρινά κρατούμενη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού και ήδη κατηγορούμενη για το ότι δήθεν διέπραξα τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των τριών τέκνων μου Γεωργίας, Μαρίας-Ελένης και Ίριδας Δασκαλάκη, δια της παρούσης δηλώνω ότι από σήμερα μοναδικός δικηγόρος υπεράσπισής μου σε όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις κατηγορίες, τις οποίες αντιμετωπίζω σε ανακριτικό επίπεδο είναι ο Δικηγόρος Αθηνών κος Αλέξιος Κούγιας του Χρήστου με ΑΜ ΔΣΑ: 8846 και διεύθυνση γραφείου λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ.55.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον ως άνω δικηγόρο όπως αντ’ εμού και για λογαριασμό μου λαμβάνει αντίγραφα όλων των δικογραφιών που εκκρεμούν εις βάρος μου για τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις από τα ανακριτικά γραφεία που εκκρεμούν και τις ανακρίσεις που διεξάγονται εις βάρος μου από τις κκ Ανακρίτριες, Χριστίνα Σαλάππα και Ευγενία Τζωρτζάτου, καταθέτει αιτήματα και υπομνήματα για την απόδειξη της αθωότητός μου και παρίσταται ενώπιον οιασδήποτε αρχής για την εκπροσώπησή μου.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ο μόνος δικηγόρος, ο οποίος με εκπροσωπεί στις ως άνω υποθέσεις είναι ο κύριος Αλέξιος Κούγιας και καταργώ κάθε άλλο δικηγόρο, ο οποίος μέχρι σήμερα με εκπροσωπούσε.

