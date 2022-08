Κόσμος

Φραγκίσκος: κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής στον σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Ποντίφικας αποκάλεσε τους εμπόρους όπλων, που αποκομίζουν κέρδος από τον πόλεμο, «εγκληματίες που σκοτώνουν την ανθρωπότητα».

Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε σήμερα έκκληση για «απτά βήματα» προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρηνικής καταστροφής στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο IAEA, ο οργανισμός του ΟΗΕ για την επιτήρηση των πυρηνικών, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως θα επισκεφθεί τον κατεχόμενο από τους Ρώσους σταθμό στην Ουκρανία εντός ημερών, αν επιτύχουν οι συνομιλίες για να έχει πρόσβαση σε αυτόν.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν κατηγορήσει κατ΄επανάληψη η μία την άλλη ότι εκτοξεύουν πυρά εναντίον του σταθμού, του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, τον οποίο κατέλαβαν φιλικές προς τη Μόσχα δυνάμεις λίγο μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει να αποστρατιωτικοποιηθεί η περιοχή.

«Ελπίζω πως θα γίνουν απτά βήματα για να επέλθει ένα τέλος στον πόλεμο και να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρηνικής καταστροφής στη Ζαπορίζια», είπε ο Φραγκίσκος στην εβδομαδιαία γενική ακρόαση.

Μιλώντας ανήμερα της επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και έξι μήνες αφότου οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα, ο Φραγκίσκος καταδίκασε τους πολέμους χαρακτηρίζοντάς τους «τρέλα» και αναφέρθηκε στον θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης ενός γνωστού Ρώσου υπερεθνικιστή, από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της κοντά στη Μόσχα το Σάββατο.

«Οι αθώοι πληρώνουν για τον πόλεμο», είπε.

Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη για τη δολοφονία σε Ουκρανούς πράκτορες, κατηγορία που το Κίεβο αρνείται.

Ο Φραγκίσκος αποκάλεσε τους εμπόρους όπλων, που αποκομίζουν κέρδος από τον πόλεμο, «εγκληματίες που σκοτώνουν την ανθρωπότητα».

Σε μια συνέντευξη προς το Reuters τον περασμένο μήνα, ο Φραγκίσκος είπε πως θέλει να επισκεφθεί το Κίεβο, αλλά θέλει επίσης να πάει στη Μόσχα, κατά προτίμηση πρώτα, για να προωθήσει την ειρήνη.

Ο Φραγκίσκος θα συμμετάσχει σε ένα συνέδριο θρησκευτικών ηγετών στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Νουρ-Σουλτάν στις 13-15 Σεπτεμβρίου, όπου έχει πει ότι ελπίζει πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πατριάρχη Κύριλλο, που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία ασκεί πιέσεις στον Φραγκίσκο να πάει πρώτα στο Κίεβο, λέγοντας πως μια προηγούμενη συνάντησή του με τον Κύριλλο θα έστελνε το λάθος μήνυμα στον ουκρανικό λαό.

