ΗΠΑ: κυρώσεις στην Τουρκία λόγω εμπορίου με τη Ρωσία

Το υπουργείο Οικονομίας των ΗΠΑ προειδοποίησε τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς της Τουρκίας, που κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία, για τον κίνδυνο να τους επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη (23.08.2022), η κύρια τουρκική οργάνωση εργοδοτών, η Tusiad.

«Μια επιστολή που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Αντεουάλε Αντεγιέμο σχετικά με τον κίνδυνο να επιβληθούν κυρώσεις σε επιχειρήσεις στην Τουρκία που συνδέονται με τα πρόσωπα και τους θεσμούς που στοχοθετούνται από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, διαβιβάσθηκε στην Tusiad», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εργοδοτική οργάνωση.

Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία της Δευτέρας και της οποίας το περιεχόμενο δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, προειδοποιεί τις τουρκικές εταιρείες για έναν «αυξημένο κίνδυνο» γι’ αυτές, μπροστά «στις απόπειρες της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει» την Τουρκία «για να ξεφύγει από τις κυρώσεις».

«Οι τουρκικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να περιμένουν ότι θα κάνουν εμπόριο με τα άτομα ή τις οντότητες στη Ρωσία, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και παράλληλα θα διατηρούν σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. (…) Οι τουρκικές τράπεζες δεν μπορούν να ελπίζουν να έχουν σχέσεις με τις ρωσικές τράπεζες, στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και να διατηρούν τις σχέσεις τους με τις παγκόσμιες τράπεζες, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα αμερικανικά δολάρια», προειδοποίησε, σύμφωνα με τη WSJ, το υπουργείο Οικονομικών στην επιστολή του που απηύθυνε στις δύο οργανώσεις των τούρκων εργοδοτών.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου, μετά τη συνάντησή τους στο Σότσι της Ρωσίας, μια συμφωνία για να ενισχύσουν την ενεργειακή και οικονομική συνεργασία.

Η Άγκυρα είχε επίσης ανακοινώσει μια μερική πληρωμή σε ρούβλια για το ρωσικό αέριο και μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ρωσικού συστήματος πληρωμών Mir στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Ρωσία από το Μάιο ως τον Ιούλιο σημείωσαν αύξηση κατά σχεδόν 50% σε σχέση με πέρυσι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Ουόλι Αντεγιέμο πραγματοποίησε τον Ιούνιο μια σπάνια επίσκεψη στην Άγκυρα για να εκφράσει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον σχετικά με τους ρώσους ολιγάρχες και τις ρωσικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους δεσμούς τους με την Τουρκία για να ξεφεύγουν από τις κυρώσεις.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν αντιδράσει επισήμως στην επιστολή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αναλυτές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Ρωσία θα μπορούσε, ενόψει των εκλογών του 2023, να βοηθήσει την τουρκική οικονομία που αντιμετωπίζει προβλήματα.

