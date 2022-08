Πολιτική

Μητσοτάκης - Σαρμπάνης: Η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και κόμβος μεταφορών

Συνάντηση με το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και διακεκριμένο εκπρόσωπο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, είχε ο Πρωθυπουργός.



Με το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και διακεκριμένο εκπρόσωπο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, Τζον Σαρμπάνης (John Sarbanes), συναντήθηκε νωρίτερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον κ. Sarbanes για την πολύτιμη συνεισφορά του στη στήριξή και προώθηση των ελληνικών θέσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Επιπλέον, κοινή διαπίστωση ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και κόμβο μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, τονίστηκε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και πως η στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό.

