Φωτιά στα Κύθηρα: Στην μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Γερακάρι Κυθήρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται προς το παρόν κατοικημένη περιοχή, ωστόσο, η φωτιά καίει δάσος σε δύσβατη περιοχή γι’ αυτό έγινε άμεσα κινητοποίηση σε επίγεια και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο για να μεταβούν στο νησί, αν χρειαστεί.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Γερακάρι Κυθήρων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2022

