Πισπιρίγκου - Κούγιας: γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση της

Ο Αλέξης Κούγιας με ανακοίνωσή του εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ανέλαβε την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.



Ο Αλέξης Κούγιας είναι, πλέον, ο μοναδικός νομικός εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπως ενημέρωσε τόσο ο ίδιος όσο και η κατηγορούμενη.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κούγιας αιτιολόγησε την απόφασή του να αναλάβει την πολύκροτη υπόθεση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η αποκλειστική αιτία της αποδοχής ήταν η διαπίστωση από εμέ πρωτοφανών ιατροδικαστικών, παθολογοανατομικών, μαρτυρικών και αστυνομικών επιλογών».

Νωρίτερα, η εξουσιοδότηση της Ρούλας Πισπιρίγκου, δόθηκε στη δημοσιότητα από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

«Πριν από λίγη ώρα, και μετά από ενδελεχή μελέτη της μέχρι τώρα σχηματισθείσης δικογραφίας, την οποία έκανα εκμεταλλευόμενος το χρόνο της αναρρώσεώς μου, μετά τη σοβαρότατη εγχείριση, στην οποία υποβλήθηκα προ μηνός, αποδέχτηκα την έκκληση της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου και της οικογενείας της να αναλάβω αποκλειστικά και με τη βοήθεια των συνεργατών του γραφείου μου την υπεράσπισή της.

Η αποκλειστική αιτία της αποδοχής ήταν η διαπίστωση από εμέ πρωτοφανών ιατροδικαστικών, παθολογοανατομικών, μαρτυρικών και αστυνομικών επιλογών.

Στην επί πενήντα χρόνια καθημερινή παρουσία μου στα ποινικά Δικαστήρια όλης της ελληνικής επικράτειας δεν συνάντησα ποτέ πάλι τόσες πρωτοφανείς αντιφατικές ιατροδικαστικές, παθολογοανατομικές, μαρτυρικές, αστυνομικές αντιφάσεις.

Με μία πρωτοφανή προανακριτική – αστυνομική προκατάληψη και «χωροφυλακιστική» προσέγγιση στοιχείων της δικογραφίας, καταργήθηκαν οι κορυφαίες επιστημονικές προσωπικότητες του Καθηγητού Παθολογοανατομίας του ΕΚΠΑ κου Αγαπητού και των κορυφαίων ελληνίδων Ιατροδικαστών κ.κ. Τσάκωνα και Τσιώλα.

Ανετράπησαν χωρίς επιστημονικά αξιολογήσιμα ιατροδικαστικά και παθολογοανατομικά ευρήματα μετά από εκταφές, οι συγκροτημένες από επιστημονικής άποψης ιατροδικαστικές και παθολογοανατομικές γνωμοδοτήσεις και πορίσματα και δημιουργήθηκε, δυστυχώς, με την ανοχή αυτών, που έπρεπε να αντιδράσουν με νόμιμο τρόπο, μία δικογραφία που επέτρεψε σε όλους όσοι διαχρονικά για ιδιοτελείς σκοπούς καταρρακώνουν το τεκμήριο αθωότητος σε μεγάλες και ιστορικές υποθέσεις πολιτικοποινικού ενδιαφέροντος να προκαταδικάσουν την κα κατηγορουμένη, αγνοώντας ότι αυτό έχουν αρμοδιότητα να το πράξουν μόνο οι τακτικοί Δικαστές και τα ποινικά Δικαστήρια.

Κανένας δικηγόρος, ιατροδικαστής, παθολογοανατόμος, δημοσιογράφος δεν έχει δικαίωμα μέσα από τηλεδίκες να εξοντώνει κανέναν συνάνθρωπό μας.

Από σήμερα, προσωπικά εγώ και οι συνεργάτες μου θα στρεφόμεθα εναντίον οιουδήποτε, μέχρι να εκδοθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ από τα ποινικά Δικαστήρια, είτε προδικάζει, είτε δυσφημεί την προσωπικότητα της κας κατηγορουμένης.

Προσωπικά δεν θα εμφανιστώ, όσον αφορά στην παρούσα υπόθεση, σε καμία τηλεοπτική εκπομπή και θα τοποθετούμαι μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων, μηνύσεων και αγωγών εναντίον οιουδήποτε δεν θα σέβεται το τεκμήριο αθωότητος και θα κακοποιεί την αλήθεια.

Από σήμερα, τόσο προσωπικά εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη και τους έλληνες Δικαστές, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι για να εκδώσουν μία δίκαιη απόφαση.

Σέβομαι διαχρονικά τις εισαγγελικές ποινικές διώξεις και τις εισαγγελικές έρευνες, όπως επίσης και τις απόψεις ιατροδικαστών και παθολογοανατόμων, αλλά περισσότερο απ’ όλα σέβομαι τους έλληνες τακτικούς Δικαστές, που είναι, όπως διατυμπάνισαν τόσο η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Σακελλαροπούλου, όσο και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι μόνοι αρμόδιοι για να αποφασίζουν και να εκδίδουν στο όνομα του ελληνικού λαού δικαστικές αποφάσεις.

Το γραφείο μας δημοσιοποιεί και την εξουσιοδότηση της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Αθήνα, 24/08/2022

Αλέξης Κούγιας».

